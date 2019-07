Montrealin sopimustarjous oli Sebastian Aholle kuin lottovoitto

Montreal Canadiens järjesti kuhinaa NHL:n kesän siirtomarkkinoilla, kun se ilmoitti suomalaissentteri Sebastian Ahon hyväksyneen seuran jättämän sopimustarjouksen. Ahosta tuli heinäkuun alussa niin sanottu vapaa agentti, mutta hänen nykyinen seuransa Carolina Hurricanes saa pitää hänet ilman kilpalaulantaa, mikäli antaa samanlaisen sopimuksen kuin Montreal.

On varsin poikkeuksellista, että pelaajat hyväksyvät tällaisissa tilanteissa toisten seurojen tekemät tarjoukset. Montreal onnistui saamaan Ahon allekirjoituksen tarjoamalla tälle juuri niitä sopimusehtoja, joita loppukuussa 22 vuotta täyttävä pelaaja halusi.

Kysymys ei ole varsinaisesti palkan maksimoinnista, sillä puhtaasti rahassa laskettuna Montrealin 42 miljoonan dollarin kokonaistarjous ei ole mitenkään tavattoman avokätinen. Käytännössä tilanne johtaa suurella todennäköisyydellä siihen, että Aho jatkaa Carolinassa, joka joutuu tarjoamaan itselleen epäedullisia ehtoja muun muassa palkanmaksun aikataulussa, mutta saa pitää tähtensä muuten melko edullisesti.

Aho haluaa vapaat kädet viiden vuoden päästä

Sebastian Ahon kannalta sopimustarjousta voi pitää lähes lottovoittona kahden seikan vuoksi. Ensinnäkin Aho pääsee viiden vuoden päästä rajoittamattomaksi vapaaksi agentiksi, ellei solmi siinä välissä uutta sopimusta. Jos hänen kehityksensä jatkuu samanlaisena, vuonna 2024 saatetaan nähdä hurja tarjouskilpailu oululaisen palveluksista.

Aho voi näin ollen myös rauhassa seurata, miten Hurricanes kehittyy organisaationa ja urheilullisesti. Mikäli joukkue ei ole tarpeeksi hyvä, hän voi helposti lähteä muualle. Seuralle viiden vuoden sopimus ei samasta syystä ole mieleen, sillä vaarana on, ettei tähtipelaajasta saisi minkäänlaista kompensaatiota tuolloin.

Toiseksi Montrealin tarjous oli pelaajalle hyvin turvallinen palkkarakenteen vuoksi. Ahon varsinainen palkka on alle miljoona dollaria kautta kohden, mutta sopimukseen sisältyviä allekirjoituspalkkioita hän kuittaa useamman miljoonan joka vuosi.

Asia on merkityksellinen siinä tapauksessa, että NHL:ssä tulee jälleen työsulku. Tätä pidetään täysin mahdollisena 2020-luvun alkuvuosina, sillä liigan työehtosopimus on raukeamassa. Työsulun tullessa pelaajille ei makseta palkkaa, mutta allekirjoituspalkkiot maksetaan sopimuksen mukaisesti. Aho siis tienaa joka tapauksessa miljoonia, vaikka NHL-kausi jäisi pelaamatta.

Montrealin ovela veto jäänee yritykseksi

Montreal jää todennäköisesti nuolemaan näppejään Ahon suhteen, mutta kaappausyritys oli hyvä ja ovela. Montreal latasi sopimuksen vahvasti etupainotteiseksi tieten tahtoen. Carolina joutuu maksamaan suomalaiselle yli 20 miljoonaa dollaria reilun kalenterivuoden aikana, mikä ei ole seuralle mikään helppo pala.

Jos Carolina ei jostain syystä pystyisikään vastaamaan, saisi Montreal tähtipelaajan hyvinkin pienellä hinnalla, eikä sen maksukyvyllä bonuksetkaan aiheuttaisi ongelmia.

Ahon suhteen tilanne ratkeaa viikossa, eikä seuralla ole asiassa juuri hävittävää. Toki tällaisen ovelan sopimustarjouksen jättäminen toisen seuran pelaajalle saattaa herättää pahaa verta muiden seurapomojen joukossa, eikä toimitusjohtaja Marc Bergevin ole kovin mieluisa kauppakumppani ainakaan Carolinan johdolle.

Carolinan jahkailu kostautui

Carolina olisi voinut välttää hankalan tilanteen tarjoamalla Ahon haluamaa viisivuotista sopimusta jo päättyneen kauden aikana. Seuran omistaja ei ole ollut bonuksiin pohjautuvien sopimusten kannalla, ja pattitilanne pääsi syntymään. Montrealin tarjouksen ja Ahon allekirjoituksen myötä sen on kuitenkin käytännössä pakko toimia periaatteidensa vastaisesti.

Rahallisesti Ahon saama rahamäärä ei ole iso ongelma. Hurricanesin toimitusjohtaja Don Waddellehti jo kommentoida yllättyneensä siitä, ettei tarjottu summa ollut enempää.

20 miljoonan dollarin allekirjoitusbonusten kaivaminen yhdelle pelaajalle vuoden aikana on silti hankala paikka, sillä summa vastaa seuran koko kauden lipputuloja. Toisaalta seura on joka tapauksessa tehnyt tappiota melkein koko ajan, joten omistajan kukkarolla käyminen ei ole uutta. Nyt se joutuu vain maksamaan kerralla enemmän eikä pidemmälle ajanjaksolle jakaen.

Toinen kipupiste on viiden vuoden päästä, kun Aho pääsee kilpailuttamaan arvonsa kaikkien seurojen kesken. Suomalaisen tuolloinen päätös riippuu luultavasti paljon siitä, millä lailla Carolina on tällä välin kehittänyt muuta joukkuettaan.

STT