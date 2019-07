Moottorisahalla veistetty Melania Trump hämmästyttää ja ihastuttaa Sloveniassa

Yhdysvaltain presidentin puolison Melania Trumpin kotikaupunki Sloveniassa on ikuistanut kuuluisimman entisen asukkaansa patsaaseen. Patsas julkistettiin Slovenian Sevnicassa perjantaina, ja se on saanut ristiriitaisen vastaanoton.

Luonnollisen kokoinen patsas on veistetty puunrungosta moottorisahalla, ja se edustaa naiivia tyyliä. Irvailijat ovat jo ehättäneet haukkua teosta linnunpelättimeksi.

Patsas on 39-vuotiaan amerikkalaistaiteilija Brad Downeyn suunnittelema. Se esittää Melanian heiluttamassa kättään samaan tyyliin kuin hän teki aviomiehensä Donald Trumpin virkaanastujaisissa.

STT

