Murto jäi EM-finaalin viidenneksi – 435 oli liikaa

Salon Vilppaan Wilma Murto on sijoittunut viidenneksi yleisurheilun alle 23-vuotiaiden EM-kisoissa Gävlessä.

Murto aloitti finaalin korkeudesta 420, jonka hän ylitti toisella yrityksellä. 435 oli sitten jo liikaa.

Kilpailu on vielä kesken, mutta jo nyt on selvää, että 420 ylittäneistä Hollannin Killiana Heymans on neljäs ja Murto jakaa viidennen sijan Ranskan Charlotte Ivan kanssa.

Kilpailussa on mukana vielä kolme hyppääjää: Sveitsin Angelica Moser, Tshekin Amalie Svabikova ja venäläinen Yelizaveta Bondarenko.

Murto ylitti tammikuussa Perthissä 451, joka on edelleen hänen kauden parhaansa. Ulkoratakauden paras on 445, joka syntyi kesäkuun alussa Turussa.

Murron seuraavien kuukausien tähtäin on asetettu Dohan MM-kisojen tulosrajaan 456. Yksi mahdollinen paikka tulosrajan ylittämiseen on kolmen viikon kuluttua Lappeenrannassa käytävät Kalevan kisat, joihin Murto lähtee puolustavana mestarina.