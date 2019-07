Murto pisti pelin jännäksi – viimeinen yritys aloituskorkeudesta toi EM-finaalipaikan

Salon Vilppaan seiväshyppääjä Wilma Murto selvitti täpärästi tiensä alle 22-vuotiaiden EM-kisojen finaaliin Ruotsin Gävlessä. Murto pudotti perjantai-illan karsintakilpailussa kaksi kertaa aloituskorkeudestaan 415, mutta ylitti korkeuden viimeisellään. Lopullisesti finaalipaikka varmistui, kun Murto ylitti 425 tyylikkäästi ensimmäisellä yrityksellään.

Karsinta on vielä kesken, mutta mukana on enää 12 hyppääjää, joten Murto voi olla varma finaalipaikastaan. Tällä hetkellä ensimmäinen finaalista putoaja on Suomen Laura Ollikainen, mikäli hän ei pysty ylittämään korkeutta 425.

Murto ylitti tammikuussa Perthissä 451, millä hän oli Gävlen kilpailun tilastovertailussa jaetulla toisella sijalla Sveitsin Angelica Moserin takana.

Murron kausi on ollut vaikea. Tammikuussa Perthissä ylittyi 451, mutta pian sen jälkeen Murto lopetti yhteistyön uuden valmentajansa Steve Ripponin kanssa. Uuden valmentajan Mikko Latvalan kanssa yhteistyö ei ole vielä tuottanut tulosta: kolme ja puoli vuotta sitten nuorten maailmanennätyksen 471 ylittäneen Murron tämän kesän tulokset olivat 445–436–426–430.

Syys-lokakuussa käytävien Dohan MM-kisojen tulosraja on 456. Murto on tällä hetkellä saamassa kisapaikan rankingin kautta, mutta siihen ei voi tuudittautua – etenkin, kun MM-kisat järjestetään tänä vuonna poikkeuksellisen myöhään ja tulosrajan tekoon on enemmän aikaa.

Kautensa Gävlessä aloittanut Perttelin Peikkojen Elina Kakko jäi ilman tulosta naisten korkeuden karsinnassa aikaisemmin perjantaina.

Karsinta käytiin erittäin märässä kelissä ja Kakolta jäi ylittämättä aloituskorkeus 168. Tulostaso jäi muutenkin matalaksi, sillä tulos 178 riitti finaaliin. Karsintaraja oli 189.

Yksi 178 ylittäneistä oli Ella Junnila, joka on parantanut tänä kesänä kaksi kertaa Suomen ennätystä.

– Olin hyvin valmistautunut vesisateeseen, mutta sitähän se tarkoitti, että ensimmäisen kerran kun tuli märälle patjalle, oli märkä koko ajan, Junnila kertoi liiton tiedotteessa.

SE-tulos 195 on finaalin toiseksi kovin tilastotulos, joten Junnilalta on lupa odottaa mitalia tämän illan finaalista.

Juttu päivittyy.