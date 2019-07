Musiikkifestarit täyttävät Salon hotellit

Hotellihuoneet ovat kortilla Salon keskusta-alueella tulevana viikonloppuna. Salon Seudun Sanomien tekemän kyselykierroksen perusteella ainoa vapaa kahden hengen huone ydinkeskustassa on tarjolla Hotel Fjalarissa. Sekin on viime hetken peruutuksesta aiheutunut.

– Viime viikolla näytti vielä siltä, että meilläkin olisi täyttä, mutta nyt äskettäin yksi varaus peruuntui. Aina kannattaa kuitenkin kysyä, vinkkaa Fjalarin omistaja Tina Kesälä .

Syy täysiin hotelleihin on selkeä: musiikkifestivaalit. Sekä Salo Soi että Etnosalo houkuttelevat satoja turisteja kaupunkiin tulevaksi viikonlopuksi. Astrumin tiloissa operoiva Hotelli Salora ja junaradan toisella puolella sijaitseva Pii Hotel majoittavat festivaalikansan lisäksi myös ison määrän festivaalin rakentajia ja muuta festarityövoimaa.

– Meillä iso osa tulevan viikonlopun asiakkaista on festivaaleissa töissä olevia henkilöitä, mutta myös turisteja on paljon. Tuleva viikonloppu on ollut molempien öiden osalta täynnä jo useamman viikon, sanoo Saloran hotellin johtaja Anniina Jokinen.

Täyttä näyttää myös Sokos Hotel Rikalassa, mutta Scandic Saloon oli vielä ainakin torstai-iltapäivänä mahdollista saada yhden hengen huone perjantain ja lauantain väliseksi yöksi. Asemakadun Hotelli Salo näytti loppuunmyytyä koko viikonlopuksi. Myös Salo Soi -kaupunkifestivaalin tuntumassa sijaitseva Apartamentos Helena on täyteen varattu seuraavina päivinä.

Musiikkifestivaalit eivät ole suinkaan ainoa syy täyttää salolaishotellien huoneet. Sokos Hotel Rikalan johtaja Jaana Johansson kertoo, että kuluva kesä on ollut kaikkinensa edellistä vilkkaampi. Saman huomion on tehnyt myös Saloran Jokinen.

– Heinäkuu on toistaiseksi oli kymmenen prosenttia myydympi kuin viime kesänä, ja myös kesäkuu oli samassa suhteessa suositumpi vuotta aiempaan verrattuna. Ilmastonmuutoskeskustelu ja sitä seurannut kotimaan matkailun buumi varmasti tekevät ainakin osansa tilastoissa, Johansson miettii.

– Teijon kansallispuisto ja Mathildedal ovat koko ajan tunnetumpia muualla Suomessa ja se alkaa näkyä myös meillä. Kasvanut asiakasvirta on nimenomaan turisteja, Jokinen jatkaa.

Omatoimihotelli Pii Hotel on puolestaan toiminnanjohtaja Kari Soitamon mukaan ollut täynnä useampanakin viikonloppuna kesän aikana. Hän uskoo sen johtuvan alueen laajasta tapahtumatarjonnasta, jota on ripoteltu tarjolle pitkin suvea.

– Vähän joka viikonloppu tuntuu olevan jotain tapahtumaa jossain. Esimerkiksi Salo Volley oli juuri jälleen sellainen viikonloppu, että meillä oli täyttä. Sellainen tuntuma on, että hieman ollaan asiakasmäärissä edellä viime vuotta.

Fjalarin omistaja Kesälä puolestaan on huomioinut, että pyöräilijät ovat ottaneet Salon välipysäkikseen rannikon kierroksillaan.

– Nyt on jostain syystä ollut pyöräilijöitä tosi paljon. Salo on kuitenkin monen hyvän pyöräilyreitin risteyskohdassa, ja täältä on hyvä jatkaa matkaa taas eteenpäin, hän tuumii.

Liki 500 vuodepaikkaa

Salon keskustahotellien kapasiteetit

Hotelli Salora: 24 huonetta / 73 vuodepaikkaa

Hotel Fjalar: 19 / 33

Sokos Hotel Rikala: 69 / 140

Scandic Salo: 53 / 98

Pii Hotel: 42 / 88

Hotelli Salo: 10 / 20

Apartamentos Helena: 6 / 9

Sokos Hotel Rikalan mittava remontti alkaa elokuussa ravintolatilan uusimisella. Sen jälkeen remontti jatkuu vaiheittain ulkopintojen uusimisesta hotellihuone- ja muiden tilojen päivittämiseen. Hotellin johtaja Jaana Johansson arvioi, että uudistettu Rikala on täysin valmis keväällä 2020.

– Jossain vaiheessa remonttia tulee eteen jakso, jossa hotelli sulkee ovensa. Vielä on kuitenkin auki, miten pitkään ovet ovat kiinni ja missä vaiheessa korjaushanketta, Johansson kertoo.

Suur-Seudun Osuuskaupan omistama Rikala uusitaan kolmen miljoonan budjetilla. Vuonna 1985 rakennettua hotellia on viimeksi päivitetty vuonna 2004.

Uudistuslistalla on muun muassa huoneiden ilmanvaihto, ja remontin jälkeen jokainen hotellin 69 huoneesta onkin varustettu ilmastoinnilla. Lisäksi hotellin julkisivu ja sisääntuloaula modernisoidaan.