Muurlan koulun katto uusitaan hupun alla suojassa

Muurlan koulun kattoremonttia ei voi olla huomaamatta tänä kesänä. Koulurakennuksen vanha osa on huputettu rakennustelineillä ja sääsuojilla.

– Työ tehdään varmuuden vuoksi suojattuna, koska mahdollisilta vuodoilta haluttiin välttyä. Se oli hyvä ratkaisu. Sateita on tullut alkukesän aikana jo useampia, kattourakkaa tekevän salolaisen SG-Rakentajat Oy:n yrittäjä Antti Peltola sanoo.

Remontissa koulun vanha tasakatto muutetaan kattotuoleilla ja uudella vesikatteella harjakatoksi. Samalla katon eristystä parannetaan.

– Tässä oli vain viisi senttiä villaa päällimmäisen huopakerroksen alla. Ne on poistettu, ja tilalle tulee 40 senttiä puhallusvillaa. Lämpö ei enää karkaa, Peltola lupaa.

Kattotyön yhteydessä viisi vanhaa kattoikkunaa suljetaan. Ilmanvaihtoputkia jatketaan uudelle vesikatolle asti. Uusi kate on kumibitumikermiä.

Salon tilapalvelujen kaupungininsinöörin Janne Lehdon mukaan Muurlan koulun vanha osa on valmistunut vuonna 1975, ja sen katto on mitä ilmeisemmin alkuperäinen. Katossa on ollut vuotoja, ja siksi remontti tehdään nyt.

Muurlan koulun kattotyö on laajuudeltaan 1 600 neliömetriä, josta säältä suojattuna on nyt noin 900 neliötä.

Työtä tekee päivästä riippuen 5–6 miestä. Loppukesästä rakentajien määrä nousee kahdella, kolmella, kun miehiä vapautuu toisilta työmailta. Urakka maksaa kaikkiaan 380 000 euroa.

Kattotyö valmistuu Antti Peltolan mukaan syyskuun loppuun mennessä. Rakennuksen matala osa, jossa ovat koulun pääsisäänkäynnit, valmistuu elokuun puolella. Liikuntasalin korkea osuus uusitaan viimeisenä. Näin koulunkäynti häiriintyy mahdollisimman vähän.

SG-Rakentajat urakoi parhaillaan kehitysvammaisille tarkoitettua palveluyksikkö Paulinpuistoa Turuntiellä. Lisäksi yrityksellä on pienempiä remontteja menossa Salon seudun koulutuskuntayhtymällä, Orionilla ja sairaalanmäellä. Yhtiö rakentaa myös sähköasemia Eltel Networks Oy:lle Koskella ja Rymättylässä.

– Omia miehiä meillä on kymmenen ja alihankkijat päälle. Päivästä riippuen yrityksessä pyörii 20–30 miestä, Antti Peltola kertoo.

Peltolan ja Jyrki Saaren vetämän rakennusliikkeen työmaat ovat tällä hetkellä harvinaisen lyhyen ajomatkan päässä. Viime vuosina rakennuskohteita on ollut eniten Turun seudulla ja Lohjan suunnalla, koska Salossa rakentaminen on ollut hiljaista.

Muurlassa 28 vuotta asuneelle Antti Peltolalle Muurlan koulun kattotyö on poikkeuksellinen urakka. Työmaalle on vain vartin ajomatka, minkä lisäksi talo on jo vanhastaan tuttu.

– Kolme omaa poikaakin ovat käyneet koulua täällä.