40 on uusi 30 – toimintaympäristön ja harjoittelukulttuurin muutokset ovat pidentäneet urheilijoiden uria

Yksi Suomen urheiluhistorian parhaista naispalloilijoista, Riikka Lehtonen, täyttää tänään 40 vuotta.

Lentopalloilijana Lehtonen voitti kaksi kertaa Mestarien liigan ranskalaisen Cannesin riveissä ja yhteensä neljän eri maan mestaruuden. Lentopallouransa aikana aktiivisesti myös beach volleyta pelannut Lehtonen siirtyi kokonaan hiekalle vuonna 2013 ja jatkaa edelleen uraansa. Seuraava suuri tavoite on hankkia parinsa Niina Ahtiaisen kanssa paikka ensi kesän Tokion olympialaisiin.

Urheilijoiden urat ovat pidentyneet huomattavasti 2000-luvulla. Kun ennen 35-vuotiasta pidettiin jo ikäloppuna, nykyisin lähes jokaisessa kotimaan pääsarjassa pelaa lukuisia yli 35-vuotiaita. Eikä 40-vuotias pääsarjapalloilija ole enää poikkeus.

Esimerkiksi päättyneellä kaudella lentopallon miesten Mestaruusliigan paras pelaaja oli Vammalan Lentopallon 40-vuotias passari Mikko Esko. Naisten Mestaruusliigassa Nurmon Jymyn riveissä pelasi Riikka Lehtosen entinen beach volley -pari Tanja Eteläaho, joka saa 40 vuotta täyteen elokuussa. Naisten maajoukkue taas sai mieluisan paluumuuttajan 39-vuotiaasta Saara Eskosta.

Naisten Korisliigaa dominoi Hyvinkään Pontevan 41-vuotias Taru Tuukkanen ja miesten puolella Vilppaan peliä johtaa taikurimaisesti Teemu Rannikko, joka täyttää syyskuussa 39 vuotta.

Jääkiekossa 43-vuotias JYPin kanadalaispelaaja Eric Perrin päätti uransa tähän kevääseen ja suomalaisen naisjääkiekkoilun ikoni Riikka Sallinen päätti uransa MM-kotikisoihin kunnioitettavassa 45 vuoden iässä.

Miesten Superpesiksessä pelaa lukuisia yli 35-vuotiaita, ikänestorina nelikymppinen Imatran Pallo-Veikkojen Sami Partanen. Naisten Superpesiksessä yhtä vaille jokaisesta joukkueessa pelaa 1980-luvulla syntyneitä, mutta vain kaksi 33-vuotiasta.

Jalkapallon puolella kotimaan pääsarjoista ei nelikymppiset jaksa hillua. Veikkausliigan vanhin pelaaja on HJK:n 37-vuotias brasilialainen Rafinha. Naisten liigassa suurin osa pelaajista on syntynyt 1990-luvun lopussa tai 2000-luvun alussa ja kolmekymppisiä pelaajia on vain viisi.

Eikä trendi rajoitu vain joukkuelajeihin.

Tenniksen Wimbledonissa 37-vuotiaat Roger Federer ja Serena Williams selviytyivät finaaliin asti. Yksi Suomen parhaista mailapelaajista Olli Tuominen päätti squashammattilaisuransa keväällä täytettyään 40 vuotta.

Mäkihypyssä 47-vuotias japanilainen Noriaki Kasai on uhannut jatkavansa uraansa viisikymppiseksi!

Esimerkkejä riittäisi kymmeniä, jopa satoja, lisää.

Yksi selitys urheilu-urien pidentymiselle on vaatimustason nousu. Toimintaympäristö on ammattimaisempi ja kilpailu kovempaa.

Samaan aikaan kotimaisessa palloilussa on otettu iso askel pois amatööriympäristöstä kohti täysammattilaisuutta. Parhaille pelaajille pystytään maksamaan kelpo korvaus tai vaihtoehtoisesti järjestämään mielekkäät olosuhteet puoliammattilaisuudelle. Uran ei tarvitse päättyä heti kolmenkympin jälkeen perheen tai siviilityön haasteiden vuoksi.

Harjoittelukulttuuri on kehittynyt kuten lääketiede. Vammojen ennaltaehkäisy ja huoltavat toimenpiteet eivät ole enää välttämätön paha, vaan oleellinen osa arkea. Varsinkin fysiikkaharjoittelu on joukkuelajeissa entistä yksilöidympää – kärjistetysti sanottuna konkari ei vedä enää samaa punttiohjelmaa A-juniorin kanssa.

Urheilijat pitävät itsestään myös parempaa huolta. Vieraspelimatkalla ei tankata suklaalla vaan proteiinipatukalla ja paluumatkalla ei palauduta keskikaljan vaan palautusjuoman avulla.

Vanhimmat pelaajat kotimaan suurimmissa palloilusarjoissa viime tai kuluvalla kaudella

Jalkapallo:

Naisten liiga: Essi Sainio, Helsingin Jalkapalloklubi, 32 vuotta (9.9. 1986)

Veikkausliiga: Rafael Scapini De Almeida (Rafinha), Helsingin Jalkapalloklubi, 37 vuotta (29.6. 1982)

Jääkiekko:

Naisten Liiga: Anna-Pauliina Kinnunen, Blues, 37 vuotta (9.9.1981)

Miesten Liiga: Eric Perrin, JYP, 43 vuotta (1.11.1975)

Koripallo:

Naisten Korisliiga: Taru Tuukkanen, Hyvinkään Ponteva, 41 vuotta (30.12.1977)

Miesten Korisliiga: Jari Vekkilä, KTP-Basket, 43 vuotta (4.11.1975)

Lentopallo:

Naisten Mestaruusliiga: Tanja Eteläaho, Nurmon Jymy, 39 vuotta (23.8.1979)

Miesten Mestaruusliiga: Mikko Esko, Vammalan Lentopallo, 40 vuotta (3.9.1978)

Pesäpallo:

Naisten Superpesis: Maria Kitola, Mynämäen Vesa, 33 vuotta (24.6.1986)

Miesten Superpesis: Sami Partanen, Imatran Pallo-Veikot, 40 vuotta (13.7.1979)