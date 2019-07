Neste luopuu polttoaineen myynnistä Venäjällä

Öljynjalostusyhtiö Neste myy toimintansa polttoaineiden vähittäiskaupassa Venäjällä, yhtiö tiedottaa. Kauppaan kuuluu 75 asemaa Pietarin alueella sekä terminaali. Toiminnan ostaa PJSC Tatneft, joka on Venäjän johtavia öljy- ja maakaasuyrityksiä. Kauppahintaa ei julkaista.

Neste luopuu näin ollen kokonaan polttoaineen vähittäiskaupasta Venäjällä. Yhtiö perustelee siirtoa keskittymisellä strategisiin tavoitteisiinsa, jotka liittyvät uusiutuviin polttoaineisiin ja kiertotalousratkaisuihin.

– Vuosien mittaan olemme onnistuneet kehittämään Pietarin alueella menestyksekästä liiketoimintaa, jossa on mukana noin tuhat työntekijää. Meidät tunnetaan erinomaisesta asiakaspalvelusta ja sitoutumisesta tiukkoihin terveys-, turvallisuus- ja ympäristövaatimuksiin. Olemme tyytyväisiä siihen, että Tatneft haluaa jatkaa polttoaineen vähittäiskauppamme kehittämistä Venäjällä, Nesteen toimitusjohtaja Peter Vanacker toteaa tiedotteessa.

Tatneftilla on yli 600 omaa asemaa. Kaupan toteutuminen edellyttää Venäjän kilpailuviranomaisten hyväksyntää, ja kaupan arvioidaan toteutuvan lopullisesti kuluvan vuoden loppuun mennessä.

