Netissä kauppaa käyviä huijataan yhä useammin väärennetyillä kuiteilla

Yksityishenkilöiden kaupankäynnin yleistyminen netin eri palveluissa on näkynyt myös rikosepäilyjen määrän kasvuna, poliisi kertoo. Palveluilla tarkoitetaan muun muassa käytetyn tavaran myyntisivustoja tai Facebookin erilaisia markkinaryhmiä.

Uutena ilmiönä Sisä-Suomen poliisissa on havaittu suunnitelmallinen ja jopa ammattimainen väärennettyjen kuittien käyttäminen petostarkoituksessa. Väärennetyillä kuiteilla ostaja on huijannut, että olisi siirtänyt sovitun maksun myyjän tilille. Tosiasiassa tilisiirtoa ei ole tehty.

Sisä-Suomen poliisin alueella tällaisia tapauksia on tullut kesän aikana vastaan lähes päivittäin, ja tekaistuilla maksutositteilla haltuun saatujen tavaroiden arvot ovat olleet sadoista euroista aina useisiin tuhansiin euroihin saakka.

Aitojen kuittien näköisiä tositteita

Rikoskomisario Teemu Karhunen kertoo STT:lle, että kyseessä on aitojen kuittien näköisiä tositteita. Ne voivat olla esimerkiksi muokattuja kuvia verkkopankkimaksuista.

– Kaupanteon hetkellä ostaja esittää tekaistun maksutositteen, ja myyjä on erehtynyt luulemaan, että maksu on lähtenyt tulemaan. Myyjä ei ole tarkistanut omaa tiliään, ja maksu on jäänyt saamatta, Karhunen kertoo.

Ostaja on voinut näyttää kuvaa puhelimestaan kasvotusten tai lähettää sen sähköisesti myyjälle, joka on antanut tavaran eteenpäin tämän perusteella. Karhusen mukaan ainoa tapa välttyä huijauksilta on varmistaa, että maksu on omalla tilillä ennen tavaran luovuttamista.

– Tai sitten tekee puhtaasti käteiskauppaa naamatusten, Karhunen lisää.

Määrällisesti enemmän rikosilmoituksia tehdään tapauksista, joissa joko rahat tai tavara ei tule sovitusti perille. Karhunen sanoo, että netin välityksellä tehtävässä kaupassa on aina oltava erityisen tarkka.

– Pitää pyrkiä käyttämään kauppatapoja, missä voi varmistua siitä, ettei vahinkoa tapahdu. Esimerkiksi tavaraa lähettäessä käyttää postiennakkoa, missä vastaanottaja ei saa tuotetta haltuunsa maksamatta, Karhunen lisää.

