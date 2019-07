New Orleansin funk-ikoni Art Neville on kuollut

Amerikkalaisen rytmimusiikin pioneereihin kuuluva laulaja-pianisti Art Neville on kuollut 81-vuotiaana. Kuolemasta kertoi hänen veljensä Twitterissä.

Yksi musiikkikaupunki New Orleansin ylpeydenaiheista oli Neville Brothers -yhtye, johon Art Neville kuului kolmen veljensä kanssa. Yhtye kiersi jazz-festivaaleilla ympäri maailmaa ja esiintyi muun muassa Pori Jazzeilla vuonna 2006. Se soitti jäähyväiskonserttinsa vuonna 2015.

Art Neville tuli kuuluisaksi myös nuorella iällä levyttämästään Mardi Gras Mambosta. Kappale soi taajaan New Orleansin vuosittaisilla Mardi Gras -karnevaaleilla.

STT

