Niinistö keskusteli Macronin kanssa Venäjä-suhteista – tapaa pian myös Putinin

Suomi ja kahdeksan muuta EU-maata olivat paraatipaikalla, kun Ranska juhli kansallispäiväänsä sunnuntaina.

Ranskan presidentti Emmanuel Macron oli kutsunut Pariisiin kollegansa niistä maista, jotka osallistuvat hänen ajamaansa puolustusyhteistyöhön eli interventioaloitteeseen. Presidentti Sauli Niinistö istui aitiossa yhdessä Saksan, Belgian, Tanskan, Espanjan, Viron, Hollannin, Portugalin ja Britannian edustajien kanssa.

Mukana yhteistyössä on tällä hetkellä kymmenen maata, mutta keskusteluita käydään Niinistön mukaan uusien maiden mukaantulosta.

– Laajeneminen tulee ratkaistavaksi aika pian, Niinistö kertoi.

Maat hakevat yhteistä strategista kulttuuria, mikä tarkoittaa esimerkiksi tiedustelutiedon vaihtamista ja normaalia tiiviimpää yhteydenpitoa.

Pariisin pääkadulla Champs-Elysees’llä kulkeneessa sotilasparaatissa huomion vei tänä vuonna lentolaudalla lentänyt mies. AFP:n mukaan lentäjä oli laudan keksijä Franky Zapata.

– Se oli huikea kokemus ja yllättävä, Niinistö kuvaili.

Paraati oli mittava, kuten aina. Noin 70 konetta ja 40 helikopteria lensi kaupungin yli, ja kaduilla nähtiin noin 4 300 sotilasta, 200 ajoneuvoa ja 250 hevosta. Marssijoiden joukossa oli neljä suomalaista.

Tapaaminen Putinin kanssa pian

Ranskan vetämän puolustusyhteistyön sisältö on vielä hahmottumassa. Aloite ei ole osa Euroopan unionin puolustusyhteistyötä, minkä takia se on herättänyt myös kysymyksiä.

– Siitäkin keskusteltiin jonkin verran, kuinka paljon Eurooppaan mahtuu erilaisia ja eri tavalla vedettyjä turvallisuushankkeita. Itse en näe suurta ongelmaa ainakaan tällä hetkellä, Niinistö sanoi päämiesten lounaan jälkeen toimittajille.

Hän kertoi keskustelleensa Macronin kanssa kahden kesken kahdesta asiasta: interventioaloitteen uusista jäsenmaista ja Venäjä-suhteista.

Niinistö on tapaamassa Putinin pian, mutta tarkkaa päivää ei ole vielä sovittu.

– Kun tapaan Venäjän presidentti Putinia, mielelläni hänenkin (Macronin) näkemyksiään kuulen. Hänhän on esittänyt eurooppalaista turvallisuusarkkitehtuuria, jonka eräs sisältö olisi selventää Venäjä-suhdetta.

Niinistö korostaa, ettei selventäminen tarkoita sitä, että EU-maat olisivat löysäämässä suhtautumistaan Venäjän toimiin Ukrainassa.

Perustana on hänen mukaansa hyvä olla vastakin niin sanottu kahden raiteen politiikka, joka on myös sotilasliitto Naton suhtautumistapa Venäjään.

– Toinen raide on varoituksen antaminen eli selkeä varustautuminen, jota Natokin tekee, ja toinen on keskustelun raide.

Suurvallat vetosivat Iraniin

Eurooppalaiset suurvallat Ranska, Saksa ja Britannia vetosivat sunnuntaina Iraniin, jotta maa pitäisi ydinohjelmansa sovituissa rajoissa.

Maat julkaisivat yhteisen lausunnon johtajien tavattua Ranskan kansallispäivän juhlien kulisseissa. Maat vetoavat sen puolesta, että Persianlahden räjähdysherkkä tilanne rauhoittuisi.

Iranin ydinohjelmasopimus on nojannut siihen, että Iran lupaa rajoittaa ydinkehittelyä ja päästää maahan kansainvälisiä tarkkailijoita, mutta myös siihen, että maata koskevista pakotteista luovutaan.

Ranskan, Saksan ja Britannian johdolla on neuvoteltu Instex-erityismaksukanavasta, jolla pehmennettäisiin Yhdysvaltojen asettamien sanktioiden vaikutusta. Niinistön mukaan Suomi on ”osoittanut ymmärtämystä” aloitetta kohtaan.

