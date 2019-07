Niinistö nousee, eduskunta laskee

Suomalaiset luottavat yhteiskunnallisista instituutioista edelleen eniten tasavallan presidenttiin. Luottamus on noussut Sauli Niinistön kausien aikana tasolle, jota muiden tuntuu olevan mahdoton saavuttaa.

Oikeusministeriön tällä viikolla julkaisemassa Suomalainen äänestäjä -katsauksen luottamusvertailussa ovat mukana eduskuntavaalivuodet 2011, 2015 ja 2019. Niinistö valittiin presidentiksi ensimmäisen kerran vuonna 2012.

Vaikka lähes kaikki tutkimuksen vastaajat ovat sitä mieltä, että demokratia on paras hallintomalli, parlamentaarisen demokratian kannalta on huolestuttavaa, että luottamus eduskuntaa ja hallitusta kohtaan on laskenut tällä vuosikymmenellä.

Vielä vähemmän luottamusta nauttivat puolueet ja poliitikot ylipäätään sekä Euroopan unioni. Luottamus tiedotusvälineisiin on noussut neljän vuoden takaisesta. Se on silti vain samalla tasolla puolueiden kanssa.

Presidentinvaaleissa äänestetään henkilöä. Eduskuntavaaleissa taas puolueella on suurempi merkitys kuin ehdokkaalla tai puolueen puheenjohtajalla.

Viime vaalien lähestyessä vihreät valitsi väliaikaiseksi puheenjohtajakseen arvostetun Pekka Haaviston. Vihreiden äänestäjille puheenjohtajalla oli oikeusministeriön katsauksen mukaan kuitenkin vähemmän merkitystä kuin minkään muun puolueen kannattajille.

Vahvimmin johtaja vaikutti ääripäissä. Vasemmistoliiton ja perussuomalaisten äänestäjistä joka kolmas teki valintansa puheenjohtajan takia.

Vaikka puolueella on väliä, suomalaisten on vaikea hahmottaa poliittista suuntautumistaan. Kansallisen vaalitutkimuskonsortion vetäjä, Åbo Akademin valtio-opin professori Kimmo Grönlund totesi tiistaina Porin Suomi-Areenassa, että moni asettaa itsensä vasemmisto–oikeisto-asteikolla porvariksi, vaikka vastaa mielipidekysymyksiin kuin sosiaalidemokraatti.

Viime eduskuntavaaleissa SDP:n, keskustan ja kokoomuksen äänestäjät sijoittuivat poliittisen keskilinjan kahta puolen. Vasemmistoliiton ja virheiden äänestäjät olivat vasemmistolaisimpia, perussuomalaiset ja kristillisdemokraatit taas selvästi arvoiltaan oikeammalla kuin muut.

Tällä perusteella perussuomalaiset siirrettiin eduskunnassa istumaan aivan oikeille paikoille.