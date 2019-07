Nissanin tulos romahti 95 prosentilla – irtisanoo 12 500 työntekijää

Japanilaisen autovalmistaja Nissanin toisen vuosineljänneksen liiketulos on romahtanut lähes 95 prosentilla edellisvuoden samaan ajanjaksoon verrattuna, yhtiö kertoo tiedotteessaan. Yhtiö takoi neljänneksen aikana voittoa vain 6,4 miljardia jeniä, eli hieman yli 50 miljoonaa euroa.

Edellisvuonna samaan aikaan voittoa tehtiin 115,8 miljardia jeniä eli lähes miljardi euroa.

Synkkien tuloslukujen ohella yhtiö julkisti irtisanovansa 12 500 työntekijää osana suurta uudelleenjärjestelyään. Nissan työllistää noin 140 000 ihmistä maailmanlaajuisesti, eli kenkää saa lähes kymmenesosa työvoimasta.

Yhtiö kertoo pienentävänsä maailmanlaajuista tuotantoaan kymmenesosalla vuoden 2023 maaliskuuhun mennessä. Myös automallien määrää leikataan vähintään kymmenesosalla.

Nissanin myynti on laskenut useilla markkina-alueilla. Erityisen suurta lasku on ollut Euroopassa ja Venäjällä, jossa Nissanien menekki laski yli 16 prosenttia. Yli 13 prosentin laskua nähtiin myös Japanin ja Kiinan ulkopuolisen Aasian, Oseanian, Latinalaisen Amerikan, Lähi-idän sekä Afrikan maissa.

Myynnin pieneneminen oli maltillista yhtiön kotimaassa Japanissa, ja Kiinasta on raportoitu pientä kasvua. Kiinan myyntiä seurataan kalenterivuoden tasolla, ei neljänneksittäin.

Heikon myynnin ohella Nissanin päänvaivana on ollut muun muassa yhtiön entinen toimitusjohtaja, taloudellisista väärinkäytöksistä syytetty Carlos Ghosn, joka odottaa oikeudenkäyntiä Japanissa.

Nissanin irtisanomisuutiset herättänevät pelkoa erityisesti Britannian Sunderlandissa sijaitsevassa maan suurimmassa autotehtaassa, kertoo Guardian. Yhtiöllä on Britanniassa noin 8 000 työntekijää. Yhtiö ei ole vielä kertonut, mihin tehtaisiin irtisanomiset kohdistuvat.

https://www.theguardian.com/business/2019/jul/24/nissan-plans-to-shed-10000-jobs-worldwide-reports-claim

STT

