Nooralotta Neziri osallistuu Kalevan kisoihin – ”Pelkäsin, joudunko katsomaan kisat tv:stä”

Pika-aituri Nooralotta Neziri nähdään tositoimissa yleisurheilun Kalevan kisoissa, jotka alkavat torstaina Lappeenrannassa. Neziri teki keskiviikkona Kalevan kisoihin valmistavan harjoituksen Jyväskylässä ja totesi oikean jalan kantapään tervehtyneen niin hyvin, että hän pystyy osallistumaan 100 metrin aitakisaan.

– Ilman aitoja juostessa kantapäässä ei tuntunut mitään. Aitoessa tuntui aivan pienen pieni pistos, jonka takia juoksemista ei tarvinnut varoa. Uskon, että sekin tunne ehtii poistua, kun tässä on vielä kaksi päivää kisoihin, Neziri sanoi Urheiluliiton tiedotteessa.

Neziri on ilmoitettu Kalevan kisoissa myös 100 metrille. Se juostaan lauantaina, kun 100 metrin aidat kilpaillaan perjantaina.

– 100 metrin tilannetta katsotaan sitten aitojen jälkeen, Neziri sanoi.

Neziri jätti kantapääkipujen takia viime viikolla Joensuun gp-kilpailun toisen startin juoksematta. Kantapää magneettikuvattiin myöhemmin, ja siihen laitettiin kortisonia.

– Olen ollut neljä päivää kokonaan juoksematta. Nyt jännitti mennä harjoitukseen, kun pelkäsin, joudunko katsomaan Kalevan kisat tv:stä, Neziri sanoi.

Neziri on tällä kaudella kiiruhtanut pika-aidat aikaan 12,90 ja puolustaa Lappeenrannassa Suomen mestaruuttaan.

Naisten aidat on yksi Kalevan kisojen odotetuimmista lajeista. Neziri, SE-nainen Annimari Korte (12,72) ja Reetta Hurske (12,78) ovat alittaneet Dohan MM-kisojen tulosrajan. Korte ja Hurske ovat alittaneet myös Tokion olympialaisten rajan.

STT

