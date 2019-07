Nordean liikevoitto laski kolmanneksella

Finanssikonserni Nordean liikevoitto heikkeni huhti-kesäkuussa kolmanneksella verrattuna viime vuoden samaan jaksoon. Liikevoittoa kertyi 900 miljoonaa euroa, kun viime vuoden samalla jaksolla konserni ylsi 1 365 miljoonaan euroon.

Konsernijohtaja Casper von Koskullin mukaan tulokset eivät ole vielä tyydyttävällä tasolla, joten Nordealta tarvitaan vielä lisää toimenpiteitä niiden parantamiseksi. Nordea tulee von Koskullin mukaan käymään läpi taloudelliset tavoitteensa sekä pääomaa ja osingonjakoa koskevat periaatteet. Uudet linjaukset on määrä esitellä seuraavan osavuosikatsauksen jälkeen.

Von Koskull on jäämässä eläkkeelle ensi vuoden loppuun mennessä. Uuden konsernijohtajan haku on käynnissä.

STT

