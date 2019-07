Nummijärven rantauimakoulu pitää pintansa – yrittäjä: ”rantauimakoulut ovat katoava luonnonvara”

Kuusjoella, Nummijärven uimarannalla on iltapäivällä vilskettä. Pitkälti toistakymmentä lasta on valmiina aloittamaan arkiviikon pituisen uimaleirin toisen päivän. Monet odottavat malttamattomana veteen pääsyä, mutta kouluttajien on ensin hoidettava perinteinen vahvuuslaskenta.

Nummijärven uimaranta on Janita Kylänpäälle tuttu paikka. Hän on pyörittänyt uimakouluyritystään viiden vuoden ajan.

– Oman taipaleeni täällä Nummijärvellä aloitin vuonna 1992, kun olin itse uimakoulussa. Vieläkään en ole täältä pois päässyt, Kylänpää vitsailee.

Kylänpää aloitti jo 14-vuotiaana uimavalvojan työt. Uimakoulubisnestä hän pyörittää Salon seudun lisäksi muun muassa Kyrössä ja Loimaalla.

– Tällä leirillä on neljä ryhmää, joissa on yhteensä 42 lasta. Pidämme uimakoulumme iltaopetuksena, jotta lapset pääsevät saunaan, Kylänpää kertoo.

Nummijärvellä Kylänpään kollegoina toimivat uimaopettaja Elena Rauhala ja avustaja Senni Vanamo.

Kun Kylänpää on suorittanut vahvuuslaskennan, nuoremmat lapset lähtevät Rauhalan ja Vanamon matkaan. Kylänpää jää tiedustelemaan omilta suojateiltaan, millä leikillä he haluaisivat päivän polskuttelut aloittaa.

Suurin osa uimakouluopetuksesta järjestetään nykyään uimahalleissa. Kylänpää peräänkuuluttaa rantauimakoulujen tärkeyttä.

– Rantauimakoulut ovat katoava luonnonvara. Monien opettajien ja muiden ammattilaisten mielestä rantauimakoulut pitäisi lopettaa kokonaan, Kylänpää aloittaa.

– Itse olen sitä mieltä, että rantauimakoulukulttuuria pitäisi vaalia. Lasten luontosuhde syvenee, kun he pääsevät uimaan järveen tai mereen. Koska uimahallivesi on järvivettä lämpimämpää, oppivat lapset sietämään näissä olosuhteissa viileämpää vettä, hän jatkaa.

Kylänpään uimakoulukaravaani jatkaa kulkuaan ensi viikolla. Tarkkaa paikkaa hän ei vielä tiedä, sillä päätökset tehdään ryhmäkokojen perusteella. Kuusjoella hän on viihtynyt aina erinomaisesti.

– Monet paikkakunnalta pois muuttaneet vanhemmat tuovat lapsiaan tänne uimakouluun, koska haluavat heidän polskuttelevan omissa lapsuusmaisemissaan. Täällä on erityistä fiilistä, Kylänpää tunnelmoi.

Rankat sadekuurot piiskasivat tiistaina Salon katuja ja vesistöjä. Kun uimakoululaisten on aika siirtyä veteen, taivas näyttää kirkkaalta.

– Monissa paikoissa kelillä ei ole mitään väliä, uimaan halutaan vaikka taivaalta tulisi vettä saaveittain, Kylänpää nauraa.

Kylänpään seurue valitsi lämmittelykseen hippaleikin, minkä jälkeen innokkaat lapset tekevät erilaisia uintiharjoitteita muun muassa ”pötköillä” ja uimalaudoilla. Toiselta puolelta laituria, nuorempien lasten leiristä kuuluu erään pojan iloinen kiljaisu: ”äiti, tää on parasta!”

Aliisa Hägg on lipunut uimakouluun Koskelta. Tavallisesti hän käy uimassa Kosken Liipolassa, mutta Kuusjoellakaan hän ei ole piipahtamassa ensimmäistä kertaa.

– Olen täällä nyt neljättä vuotta uimakoulussa, Aliisa kertoo.

Häggillä ei ole mitään erityistä lempileikkiä tai -harjoitusta.

– Kaikki kelpaa, kunhan pääsee uimaan, hän toteaa.

Ja toden totta, lapset näyttävät todella nauttivan. Eikä opettajillakaan ilmeistä päätellen tylsää ole.