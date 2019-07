Oikeuden asiakirjat: Yhteydenpito Trumpin ja Cohenin välillä kiihtyi pornotähden hyssyttelyrahojen maksamisen aikoihin

Yhdysvalloissa julki tulleet oikeuden asiakirjat näyttäisivät kytkevän presidentti Donald Trumpin aiempaa vahvemmin pornonäyttelijälle maksettuihin hyssyttelyrahoihin.

Trumpin asianajaja Michael Cohen maksoi pornonäyttelijä Stormy Danielsille eli Stephanie Cliffordille 130 000 dollaria lokakuussa 2016 presidentinvaalikampanjanalla, jotta tämä ei julkistaisi väitteitä suhteesta Trumpin kanssa. Trump on väittänyt, että hän ei tiennyt maksuista.

Torstaina julki tulleet asiakirjat paljastavat kiivaan viestinvaihdon ja soittelun lokakuussa 2016, kun Cohen oli järjestelemässä maksuja. Esimerkiksi New York Timesin mukaan Trump puhui päivää ennen maksua kahdesti Cohenin kanssa puhelimessa. He puhuivat uudelleen puhelimessa päivä rahansiirron jälkeen.

Liittovaltion poliisin FBI:n mukaan Trump ei ollut tätä ennen puhunut Cohenin kanssa viikkoihin.

https://www.nytimes.com/2019/07/18/nyregion/stormy-daniels-michael-cohen-documents.html?action=click&module=Top%20Stories&pgtype=Homepage

STT

Kuvat: