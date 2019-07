Oikeudenkäynti räppäri Asap Rockya vastaan alkoi Tukholmassa

Tukholmassa on alkanut oikeudenkäynti amerikkalaista rap-artisti Asap Rockya eli Rakim Mayersia vastaan. Häntä ja kahta muuta henkilöä syytetään pahoinpitelystä katutappelun yhteydessä kesäkuun lopussa.

Tapaus sai kansainvälistä huomiota presidentti Donald Trumpin vedottua Mayersin puolesta. Oikeudenkäyntiä seuraamaan on saapunut runsaasti mediaa muun muassa Yhdysvalloista.

Mayers on ollut vangittuna heinäkuun alkupäivistä saakka. Hän on kuulusteluissa sanonut käyttäneensä väkivaltaa puolustaakseen itseään hätävarjelutilanteessa.

