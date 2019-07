Oikeudenkäynti Trumpin puolustamaa räppäriä vastaan alkaa Ruotsissa

Tukholmassa alkaa tänään oikeudenkäynti amerikkalaista rap-artisti Asap Rockya eli Rakim Mayersia vastaan. Häntä ja kahta muuta henkilöä syytetään pahoinpitelystä katutappelun yhteydessä.

Tapaus sai kansainvälistä huomiota presidentti Donald Trumpin vedottua Mayersin puolesta. Trump on arvostellut tviiteissään Ruotsin pääministeri Stefan Löfveniä ja Ruotsia, koska amerikkalaisräppäriä ei ole päästetty vapaaksi.

Mayers on ollut vangittuna heinäkuun alussa sattuneen välikohtauksen jälkeen ja joutui muun muassa perumaan keikkansa Suomessa. Maksimirangaistus pahoinpitelystä on Ruotsissa kaksi vuotta vankeutta.

Ruotsalaiset oikeusasiantuntijat arviovat Mayersin saavan korkeintaan ehdollisen vankeustuomion ja sakkoja, jos hänet todetaan syylliseksi. Syyttömäksi toteamisen jälkeen amerikkalaiselle taas tarjoutuu tilaisuus vaatia Ruotsin valtiolta mittavia vahingonkorvauksia pitkästä tutkintavankeudesta ja tulonmenetyksistä.

Mayers on vakuuttanut syyttömyyttään ja sanoo asianajajiensa mukaan puolustaneen itseään hyökkäystä vastaan. Aamulla alkava oikeudenkäynti jatkuu torstaina.

”Twitter-sota Trumpin kanssa ei loppuisi koskaan”

Pääministeri Löfven ei ole julkisuudessa suoraan vastannut Trumpin Ruotsia koskevaan arvosteluun, mikä onkin ollut järkevä linja, sanoo Merrick Tabor Tukholman yliopistosta STT:lle.

– Suurin osa ruotsalaisista vaikuttaa olevan Löfvenin kanssa samaa mieltä siitä, ettei Trumpin kanssa ole syytä lähetä sotimaan Twitterissä. Se ei loppuisi koskaan eikä siinä olisi mitään mieltä, kun järkiperusteet eivät vakuuta, yliopistolehtori Tabor arvioi.

Yhdysvalloissa syntyneen, mutta vuosikymmeniä Ruotsissa asuneen ja työskennelleen Taborin mukaan Yhdysvaltain ulkoministeriö ja lähetystö toiminevat kohun taustalla normaaliin tapaan: valvovat kansalaisensa etujen toteutumista, mutta eivät puutu itse oikeusprosessiin.

– Tämä ei ole vaikuttanut Ruotsin ja Yhdysvaltain poliittiseen suhteeseen, Tabor arvioi yksikantaan Asap Rockyn tapausta.

Tutkijan mukaan kyse ei ole ulkopolitiikasta ollenkaan, vaan Trumpin yrityksestä voittaa puolelleen mustien ääniä Yhdysvalloissa. Rakim Mayersin kohtalo ei ole muutoinkaan Yhdysvalloissa enää mikään suuri juttu, vaan pääuutiset ovat vaihtuneet Trumpin kiivaan tviittaamisen myötä jo monta kertaa uusiksi. Mahdollinen tuomio voi tietysti nostaa asian uudelleen esille, mutta Tabor ei silloinkaan usko poliittiseen kriisiin.

– Rangaistuksesta tullee suhteellisen lievä, ainakin jos sitä vertaa vastaavaan tuomioon Yhdysvalloissa, Tabor sanoo.

Assangen tapauksessa enemmän kysymyksiä

Taborin mukaan Ruotsissa on herättänyt jonkin verran huolta maan imagon tahraantuminen, varsinkin kun äärioikeistolaiset ryhmät ovat levittäneet tapauksen varjolla kielteistä informaatiota Ruotsista. Mayersin kannattajat ovat myös yrittäneet kampanjoida ruotsalaisten tuotteiden ja yritysten, kuten Ikean, boikotoimisen puolesta.

Tabor arvioi, että katutappelusta julkisuuteen tulleiden videoiden perusteella on useimmille melko selvää, että tapauksen tutkiminen on vähintään perusteltua.

Ruotsin oikeusjärjestelmä on saanut aiemmin kansainvälistä huomiota Wikilieaks-vuotosivuston perustajan Julian Assangen seksuaalirikosepäilyjen yhteydessä. Taborin mukaan Assangen tapaus herätti myös Ruotsissa paljon enemmän huolta järjestelmän toimivuudesta kuin Asap Rockyn tapaus.

– Nyt poliisin ja syyttäjien toimintaa on kyseenalaistettu paljon vähemmän, Tabor kertoo.

STT

