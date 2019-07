Oikeusvaltio vahvasti esillä

Loppuvuoden kestävä Suomen EU-puheenjohtajakausi ajoittuu vaiheeseen, jossa uusi parlamentti ja komissio aloittavat työtään. Viisivuotiskauden suuret teemat laitetaan liikkeelle syksyn aikana.

Komissio sai tällä viikolla uuden puheenjohtajan. Saksalainen Ursula von der Leyen valittiin tehtävään tiistaina parlamentin niukalla enemmistöllä.

EU-maiden johtajat nimesivät hänet puheenjohtajaehdokkaaksi kaksi viikkoa sitten piittaamatta puolueiden kärkiehdokkaista. Ehdokasvalinnan jälkeen Saksan puolustusministeri, kristillisdemokraatti von der Leyen on tehnyt itseään tunnetuksi, jotta sai parlamentin enemmistön taakseen.

Suomen pääministeri Antti Rinne (sd.) on arvostellut komission puheenjohtajan valintaprosessia läpinäkyvyyden puutteesta. Hän kannatti komission johtoon sosiaalidemokraattien hollantilaista kärkiehdokasta Frans Timmermansia.

Von der Leyenin valinnan varmistuttua Rinne piti hyvänä kehityksenä, että naisia nousee Euroopassa johtopaikoille. Euroopan keskuspankin pääjohtajaksi on valittu ranskalainen Christine Lagarde. Kommentti istuu hyvin linjaan sen kanssa, että Suomi esittää komissaariksi Jutta Urpilaista (sd.).

Rinne esitteli keskiviikkona parlamentille Suomen puheenjohtajakauden tavoitteita, jotka tosin julkistettiin jo kesäkuun alussa.

Ilmastotoimien ohella suuria kysymyksiä ovat unionin seitsemän vuoden rahoituskehys, oikeusvaltioon muutamissa EU-maissa kohdistuvat uhat sekä Britannian ero.

Rinne sai keskiviikkona kiitosta toiselta suomalaiselta, komissaari Jyrki Kataiselta (kok.): mikään maa ei ole tähän asti ajanut oikeusvaltioperiaatetta niin voimallisesti kuin Suomi nyt aikoo tehdä.

Rinteen mukaan tavoite on löytää keinoja, joilla varmistetaan yhteisten arvojen kunnioittaminen jäsenvaltioissa. Selvittelyssä on myös se, miten EU-varojen vastaanottaminen ja oikeusvaltion noudattaminen voidaan sitoa yhteen.

Painetta painostuskeinojen löytymiselle on. Rinne on aikaisemmin kysynyt, miksi Suomi nettomaksajana rahoittaa maita, joissa kansalaisten perusoikeuksia, ihmisoikeuksia ja sananvapautta loukataan.