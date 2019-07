Paljon toivottu Olavi Uusivirta nousee tänä torstaina Salon iltatorin lavalle. Uusivirta aloittaa esiintymisen tuttuun tapaan kello 18.30. Illan isäntänä on K-Citymarket Salo.

Uusivirta tunnetaan loistavana lavaesiintyjänä. Hänen tunnetuimpia kappaleitaan ovat muun muassa Me ei kuolla koskaan ja On niin helppoo olla onnellinen. Hänen uusin tuotoksensa on kesäkuussa ilmestynyt Skorpioni-niminen albumi.

Muusikon uran lisäksi Uusivirralla on kokemusta näyttelemisestä. Hän on näytellyt useita elokuvarooleja, ja hänet on nähty esimerkiksi elokuvissa Keisarikunta ja Miss Farkku-Suomi.