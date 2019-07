Olympiapaikan jahtaajat tiukassa pistetaistelussa – Hevonpäässä kaksi SE-tulosta

Jarmo Laakso

Salon 51. Ampumakisojen kiväärin 3×40 laukauksen asentokilpailussa nähtiin odotettu yhteenotto, kun olympiapaikkaa tavoittelevat Aleksi Leppä ja Juho Kurki taistelivat voitosta. Tällä kertaa Leppä onnistui paremmin.

– Alussa oli aika huonoa tekemistä. Polvessa löysin kyllä hyvän asennon, mutta osumat vain hieman kiersivät. Tuntumaan verrattuna tulos oli ihan hyvä, vaikka aina sitä yrittää vähintään 1 170:n ylittämistä, Leppä kuvaili.

Finaalin jälkeen hän kehui hyvää tuntumaa uuteen kivääriinsä ja ammunnan sujuvuutta pienen tauon jälkeen. Hienon viime kauden ja 300 metrin maailmanmestaruuden jälkeen hänellä on ollut vaikeaa.

Tyytyväinen omaan asentokilpailuunsa oli Kurki, jonka tavaramerkki tuntuu olevan nopea ammunta. Hän oli jo levännyt puolisen tuntia ennen, kuin viimeiset ampujat lopettelivat.

– Hyvällä kelillä kannattaa jättää aikaa pystylle, koska ei koskaan tiedä mitä yllättävää tulee eteen, Kurki pohti. Finaalissa hän ampui tasaisen sarjan, mutta ei pystynyt vastaamaan Lepälle.

Syyskuussa kaksikko lähteen Brasilian Rio de Janeiroon taistelemaan olympiapaikoista, kun siellä ammutaan Maailman cupin osakilpailu.

Syksyn nuorten EM-kisoihin Italian Bolognaan valmistautuva Cristian Friman ampui asennoissa hienon uuden M20-sarjan SE:n. 1174 on neljä pistettä vuonna 1997 Turun Juho Jussilan ampumaa tulosta. 22 vuoden jälkeen tuon ennätyksen oli syytäkin mennä rikki.

– Takana on hankala jakso, mutta nyt kova harjoittelu alkaa tuottaa tulosta. Nyt tuntui todella hyvältä, joten eiköhän se tästä taas lähde kulkemaan, Friman iloitsi.

Toinen SE-tulos Hevonpäässä nähtiin sitten naisten 3×30 laukauksen ottelussa. Suomen edustusampuja, Hahlon Emmi Hyrkäs teki tuloksen 454,6, joka alittaa lähes neljällä pisteellä aiemman ennätyksen.

SaSA:n Julia Rannikko totesi ammuntansa huonoksi eikä hän selvinnyt finaaliin.

– Nyt alkaa kova harjoittelu armeijan jälkeen, ja jo alkavalla viikolla osallistun pienen porukan kanssa Tanhuvaaran neljän päivän leirille, hän totesi.

Tyytyväinen kisojen sujumiseen kokonaisuudessaan oli myös kilpailunjohtaja, SaSA:n puheenjohtaja Asko Terkola . Keli suosi ja ampujat olivat leppoisalla mielellä.

– Kyllähän nämä taas kerran hienosti menivät. Jokainen laji on meille tärkeä, vaikka pistoolilajeissa meillä on hieman vähän ampujia, mutta sama tilanne on myös kansallisesti. Riistamaalilajeissa parhaimmisto oli poissa ja valmistautumassa tämän viikon EM-kisoihin.

Seuraavan kerran Hevonpäässä nähdään kiväärin maan kärkiampujat, kun täällä ammutaan kiväärin SM-kilpailut.