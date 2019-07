Omassa rauhassa rantamökissä

Suomi – tuhansien järvien maa. Runebergin Maamme-runosta markkinointiviestintään levinnyt lause kuvaa sisävesiemme määrää pahasti aliarvioiden. Suomessa on noin 57 000 järveä, jonka pinta-ala on yli hehtaarin. Vähintään puolen hehtaarin kokoisia järviä on noin 168 000.

Järvien määrää riippuu määrittelystä, mutta joka tapauksessa Suomi on kymmenien tuhansien järvien maa. Ei ole ihme, että suomalaiset mökkeilevät mieluimmin veden äärellä: järvien, jokien ja meren rannalla, saarissa ja veneissä.

Kunnallisalan kehittämissäätiön tänä kesänä teettämän tutkimuksen mukaan neljä viidestä arvostaa vapaa-ajanasuntoa veden äärellä. Se täsmää sen tiedon kanssa, että yhtä suuri osa lomapaikoista on juuri rannalla.

Lähes yhtä moni arvostaa omaa rauhaa, eikä lomalla kaivata naapurien seuraa.

Ajatus mökkeilystä veden äärellä omassa rauhassa herättää ajattomia ja romanttisia mielikuvia lämpiävästä saunasta, rantakoivuista ja veneestä. Yleensä vapaa-ajan asumiseen liittyy myös monenlaista aherrusta, eivätkä mukavuudetkaan aina ole aina samaa luokkaa kuin kotona.

Mökkielämä vaikuttaa usein luonnonmukaisemmalta kuin arkimeno, eikä sitä valita helppouden takia. Hotellilomat ovat erikseen.

Suomessa on noin puoli miljoonaa kesämökkiä. Rannoilla niistä on 400 000. Vapaa-ajan kiinteistöillä on rantaviivaa kaksinkertainen määrä vakituiseen asutukseen verrattuna. Vaikka mökillä vietetään vuosittain vain lyhyitä aikoja, elämä niillä jättää jälkensä luontoon, ja rannat ja vesistöt ovat erityisen arkoja ympäristöjä.

Valtakunnallisesta kierrätysverkostosta vastaavan Suomen Pakkauskierrätys Rinki Oy:n mukaan saariston mökkiläiset kierrättävät muita ahkerammin. Suosituimmilla mökkipaikkakunnilla kierrätysmäärät kaksinkertaistuvat sydänkesällä.

Luonto on olennainen osa omaa rauhaa, jota vapaa-ajanasukas hakee. Mitä vähemmän mökkeily kuormittaa luontoa, sitä parempi sekä luonnolle että mökkeilijälle. Esimerkiksi jätteiden lajittelussa ja kierrätyksessä pätevät mökillä samat periaatteet kuin kaupunkikodissa.