Oppositiojohtaja Navalnyi: Heräsin siihen, että kasvoja, korvia ja niskaa poltti

Venäläinen oppositiojohtaja Aleksei Navalnyi kertoo heränneensä sunnuntain vastaisena yönä siihen, että hänen kasvojaan, korviaan ja niskaansa poltti. Hän kirjoittaa blogissaan ajatelleensa, että hänet on ehkä myrkytetty.

Jo aiemmin Navalnyin asianajaja ja lääkäri ovat sanoneet, että oppositiojohtaja on saattanut altistua tuntemattomalle kemikaalille.

Navalnyi kiidätettiin sunnuntaina vankilasta sairaalaan, ja syyksi kerrottiin allerginen reaktio. Navalnyilla ei ole aiemmin ollut allergioita. Hänet palautettiin maanantaina vankilaan.

Navalnyille määrättiin viime viikolla 30 päivää vankeutta. Tuomio liittyy mielenosoituksiin, joita Moskovassa on järjestetty reilujen paikallisvaalien puolesta.

Navalnyin sairastuminen ajoittui samaksi viikonlopuksi, kun Moskovan lauantaisissa mielenosoituksissa pidätettiin tarkkailujärjestön mukaan lähes 1 400 ihmistä. Oppositio on kutsunut koolle uusia mielenosoituksia lauantaiksi.

”Pingispallon kokoiset silmäluomet”

Oppositiojohtaja myös julkaisi itsestään sairaalassa otetun kuvan, jossa hänen kasvonsa ovat turvonneet erityisesti silmien ympäriltä.

Navalnyi kirjoittaa, että sunnuntaiaamuna kasvot olivat turvonneet ja silmäluomet ”pingispallon kokoiset”. Turvotus laski, kun häntä hoidettiin sairaalassa steroideilla. Nyt oppositiojohtaja kertoo näyttävänsä siltä kuin olisi ryypännyt viikon.

Navalnyi ei usko että paikallisella poliisilla olisi mitään tekemistä tapahtuneen kanssa. Oppositiojohtaja kertoo poliisien olleen järkyttyneitä hänen ulkonäöstään. Sen sijaan Navalnyi epäilee jonkun käyneen hänen sellissään, kun hän ei ollut paikalla.

Lääkäri arvostelee palautusta vankilaan

Navalnyin lääkäri Anastasia Vasiljeva on arvostellut lääkäreitä, kun nämä lähettivät Navalnyin takaisin vankilaan.

– Aleksei on selvästi lähetetty takaisin ylhäältä tulleiden määräysten vuoksi, Vasiljeva sanoi.

Lääkärin mukaan sairaalan lääkärit eivät ole halunneet selvittää, mikä aiheutti Navalnyin oireet. Vasiljeva arvioi, että oppositiojohtajan terveys on vaarassa vankilassa ja hänen sellinsä on ehkä saastunut.

Silmälääkäri Vasiljeva hoiti Navalnyita sen jälkeen, kun hän oli menettää näkönsä toisesta silmistä vuonna 2017 kadulla sattuneessa hyökkäyksessä.

Navalnyin entinen kampanjapäällikkö on toppuutellut puhetta salajuonesta. Leonid Volkov sanoi, että hän kärsi samanlaisista oireista kuukausi sitten istuessaan tuomiota protestilakien uhmaamisesta. Volkov penäsi Twitterissä vankilan puhtausvaatimusten perinpohjaista tarkastelua.

