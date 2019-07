Oppositiojohtaja Navalnyi pidätetty Venäjällä – uhkasi isoilla mielenosoituksilla

Oppositiojohtaja Aleksei Navalnyi on pidätetty Venäjällä. Hän kertoi pidätetyksi joutumisestaan itse.

Instagram-tilillään julkaisemalla videolla Navalnyi sanoi tulleensa kiinni otetuksi, kun oli lähdössä kotoaan lenkkeilemään.

– Ihmiset ovat oikeassa väittäessään, että urheileminen ei ole välttämättä hyväksi, Navalnyi vitsaili.

– Minut on pidätetty, ja nyt olen poliisiasemalla shortsit jalassa kuin mikäkin typerys.

Navalnyin pidätyksen uskotaan liittyvän mielenosoituksiin, joita Moskovassa on järjestetty reilujen paikallisvaalien puolesta.

Lauantaina yli 20 000 ihmistä osoitti mieltään vaaliviranomaisten jätettyä suosittuja opposition ehdokkaita ehdokaslistojen ulkopuolelle. Opposition mukaan kyseessä oli suurin mielenosoitus sitten vuoden 2012, jolloin kymmenettuhannet osoittivat mieltään parlamenttivaalien vaalivilppiä vastaan. Navalnyi uhkasi kutsua kokoon vielä suuremman protestin tämän viikon lauantaiksi.

STT

