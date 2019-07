Orbanin hallinto otti komentoonsa Unkarin tiedeakatemian – tutkimusrahoituksesta päättävät vastaisuudessa Orbanin nimittämät asiantuntijat

Unkarin parlamentti on hyväksynyt kiistellyn lakiesityksen, joka siirtää vallan Unkarin tiedeakatemiassa presidentti Viktor Orbanin hallinnolle. Lakia tuki 131 parlamentaarikkoa 199:stä.

Uuden lain mukaan tutkimushankkeiden rahoituksesta päättää uusi hallintoporras, jonka jäsenet nimittää Orban. Sama porukka hallinnoi myös akatemian omaisuutta.

Unkarin tiedeyhteisö pitää uutta lakia uhkana akateemiselle vapaudelle. Tiedeakatemian puheenjohtajan mukaan uudistus johtuu ainakin osin siitä, että akatemian asiantuntijat ovat arvostelleet viime vuosina Orbanin hallinnon toimia.

Orban on perustellut uudistusta sillä, että Unkarin pitää saada tieteestä enemmän taloudellista hyötyä ja sijoittua paremmin kansainvälisissä innovaatiolistauksissa. Jo viime vuonna hän perusti uuden innovaatio- ja teknologiaministeriön, joka pyrki siirtämään rahaa tiedeakatemialta innovaatioprojekteille.

Tuhannet ihmiset ovat pitkin kevättä osoittaneet mieltään lakiesitystä vastaan useissa katuprotesteissa. Uusi mielenosoitus on luvassa tänään illalla.

Lähes 200 vuotta vanha Unkarin tiedeakatemia on maan suurin tutkimuslaitos. Se työllistää noin 5 000 ihmistä, joista noin 3 000 on eri alojen tutkijoita.

STT

Kuvat: