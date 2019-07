Osa tyhjän hallirakennuksen katosta romahti Salon Toijalanmäessä– vuokratontin epävarma tulevaisuus jarruttaa korjausta

Tyhjän hallirakennuksen katto romahti Salon Toijalanmäessä viime viikon perjantaina. Hallirakennus on yhteydessä historialliseen navettarakennukseen, jonka yläkerrassa on asuinhuoneistoja ja alakerrassa yrityksen toimitilat.

Perjantai-iltana pelastuslaitos sai hälytyksen sortumasta hallin katossa. Paikalla kävi yksi yksikkö tarkistamassa tilanteen. Katon sisällä oli vettä, mikä oli aiheuttanut sortuman.

Romahduksen johdosta navetan yläkerrassa asuva kuvataiteilija Juha Joro vietti viikonlopun evakossa omasta kodistaan.

– Viime viikon rankkasateiden jälkeen kuulin öisin aina omaan asuntooni asti, kuinka hallin kattorakenteet narisivat ja paukkuivat, Joro kuvailee.

Hän arvioi, että juuri rankkasateet johtivat siihen, että jo ennestään epäkunnossa ollut katto romahti nyt osittain kunnolla.

Rakennuksen omistajat Mauri ja Pirjo Wallius kunnostaisivat hallin katon mielellään. Omistajien mukaan hallin myyntiä potentiaaliselle ostajalle on kaavailtu jo huhti-toukokuussa. Ostaja olisi halunnut kunnostaa pari vuotta sitten tyhjäksi jääneen teollisuushallin asumiskäyttöön.

Kaupoilla ja hallin katon korjauksella on kuitenkin yksi merkittävä este.

Vaikka Walliukset omistavat rakennuksen, itse tontti kuuluu Salon kaupungille. Walliukset ovat vuokranneet tonttia kaupungilta reilun parinkymmenen vuoden ajan. Tuona aikana vuokrasopimusta on ehditty jatkaa jo muutamaan otteeseen.

Nyt sopimus on päättymässä kahden vuoden päästä. Walliukset haluaisivat joko jatkaa tontin vuokrasopimusta edelleen tai vaihtoehtoisesti ostaa tontin. Kaupunki on heidän mukaansa tarjonnut vuokrasopimukselle vain kahden vuoden mittaista jatkoa.

– Jos tontin tulevaisuus ei olisi näin epävarma, vanha katto olisi jo aikoja sitten purettu ja uutta oltaisiin tekemässä. Nyt voisi pahimmassa tapauksessa käydä niin, että laittaisimme hallin kunnostukseen huomattavan määrän rahaa, ja sitten kaupunki ei enää jatkaisikaan vuokrasopimustamme. Koko halli voisi silloin joutua purettavaksi, toteaa Mauri Wallius.

Katon korjaaminen ei ole halpaa puuhaa. Walliusten arvion mukaan urakka voisi kustantaa lähes satatuhatta euroa.

– Tähän on pakko saada nopea päätös. Asian ei voi antaa jatkua näin, sanoo Pirjo Wallius.

Salon kaupunkikehitysjohtaja Mika Mannervesi ei voi yksityiskohtaisesti ottaa kantaa siihen, jatketaanko kyseistä vuokrasopimusta vai ei.

– Tontin kaava on hyvin vanha, se on peräisin 1960-luvulta. Kaupungin pitkäaikainen ajatus on ollut, että tontin käyttötarkoitus muuttuisi jossain vaiheessa.

Jatkossa tontti voisi olla jonkinlainen asuintontti. Tällä hetkellä sen kaavoitusmerkintä on TP10 eli kyseessä on pienteollisuusrakennusten korttelialue.

Pirjo Wallius kertoo, että tontilla sijaitsevalle vanhalle navettarakennukselle on haettu suojelupäätöstä Museovirastosta.

Alueella on ollut asutusta jo 1600–1700-luvulla, ja navetta on rakennettu 1800-luvulla.

Lausuntopyyntöön ei ole vielä saatu virastolta vastausta. Mikäli navetta suojeltaisiin, sitä ei voitaisi purkaa, vaikka Walliusten vuokrasopimus päättyisi.

Vaikka vanhan navetan vuokralainen viettikin viikonlopun evakossa kodistaan, hän on nyt päässyt palaamaan sinne. Navetan rakenteet ovat kunnossa, eikä halliosan sortuva katto aiheuta asukkaille ilmeistä vaaraa. Hallin katto on tarkoitus purkaa ja raivata vielä loppuviikosta.

Tontin epävarma jatko vaikuttaa myös navetan vuokralaiseen. Kuvataiteilija Juha Joro muutti asuntoon Turusta vasta huhtikuussa. Hän toivoi navetasta itselleen pitkäaikaista kotia. Mukana muutti myös Joron taiteellinen tuotanto. Valmiita töitä ja työvälineitä on melkein rekkalastillisen verran.

– Tämä on äärimmäisen ikävä tilanne. Minua pistää sydämeen, kun ajattelen, että joudun taas etsimään uutta kotia.