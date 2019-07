Otkes: Tasoristeyksien nopeusrajoitukset tarkistettava

Onnettomuustutkintakeskus Otkesin mukaan tasoristeysten nopeusrajoitukset on tarkistettava. Suosituksen taustalla on tänään julkaistu tutkinta Kemijärven joulukuisesta tasoristeysturmasta.

Viime joulukuussa tapahtuneessa onnettomuudessa kuorma-auton kuljettaja kuoli ja toinen veturin kuljettajista loukkaantui. Tutkinnan mukaan jätteenkeruuauton nopeus oli suuri ja näkyvyys risteyksessä oli huono. Myös odotustasanteissa oli puutteita.

– Suomen tasoristeysturvallisuus on kansainvälisessä vertailussa heikkoa, eikä konkreettisia parannustoimia ole merkittävästi toteutettu aiempien huomattavien tasoristeysonnettomuuksien, kuten Raaseporin vuoden 2017 onnettomuuden jälkeen, sanoi Otkesin johtaja Veli-Pekka Nurmi tiedotustilaisuudessa torstaina.

Muutamia kymmeniä todellisen vaaran paikkoja

Suomen 2000 tasoristeyksestä muutamat kymmenet ovat Nurmen mukaan todella vaarallisia.

Otkes kommentoi Kemijärven onnettomuutta tuoreeltaan jo tapahtumapäivänä joulukuussa.

– Tämäkin onnettomuus korostaa sitä, että näitä vartiolaitteettomia tasoristeyksiä tulisi poistaa tai varustaa turvalaitteistolla paljon nopeammin ja tehokkaammin, viestintäpäällikkö Sakari Lauriala totesi tuolloin.

Nopeusrajoitusten korjaaminen on käynnistetty. Teiden turvallisuudesta huolehtii Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.

STT

Kuvat: