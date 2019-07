Oulun seksuaalirikostapauksen syyttäjä: Vastaavia tapauksia tullut vastaan riippumatta tekijöiden kansallisuudesta tai kulttuuritaustasta

Erikoissyyttäjä Pia Mäenpää Itä-Suomen syyttäjänvirastosta on tyytyväinen Oulun seksuaalirikoskokonaisuuden tuomioihin. Oulun käräjäoikeus antoi tänään viimeiset tuomiot jutussa, jossa 12-13-vuotias tyttö joutui kahdeksan miehen raiskaamaksi tai hyväksikäyttämäksi. Kaikki tuomitut saivat ehdottomat vankeustuomiot.

Oikeus on julkaissut kaikista tuomioista julkiset selosteet, joissa selostetaan tapahtumien kulku pääosin, mutta jätetään paljon kertomatta uhrin yksityisyyden suojelemiseksi.

Mäenpään mukaan käräjäoikeus hyväksyi syyttäjien näkemykset tapahtumien kulusta ja rangaistusvaatimuksista pääosin sellaisenaan.

Mäenpäällä on yli kymmenen vuoden kokemus seksuaalirikosten syyttämisestä. Hän arvioi, että tapaus, jossa sama uhri on joutunut usean henkilön uhriksi, ei ole aivan tavaton.

– Yhteinen nimittäjä tässä on sama uhri. Osin vastaajat eivät ole lainkaan tunteneet toisiaan. Harvoin on näin monta vastaajaa, mutta kyllä näitä tapauksia aina säännöllisen epäsäännöllisesti vastaan tulee varsinkin näissä, joissa tutustuminen alkaa netissä, Mäenpää sanoo.

Mäenpää muistaa muutaman tapauksen, joissa tuomittuja on ollut yhtä paljon ja yhden, jossa vastaavassa tapauksessa on ollut enemmän tekijöitä. Hänen mukaansa vastaavia tapauksia on tullut vastaan riippumatta siitä, ovatko tekijät olleet suomalaisia vai ulkomaalaisia. Oulun tapauksessa ainakin suurin osa on poliisin aiemman kertoman mukaan tullut maahan turvapaikanhakijoina.

– Yksi syy, miksi osa maahanmuuttajataustaisista henkilöistä voi hakeutua itseään nuorempaan seuraan, voi toki olla kielitaidon puute. Ollaan ikään kuin samalla tasolla viestinnässä, Mäenpää sanoo.

Lapsen omalla toiminnalla ei merkitystä

Rikosoikeuden emeritaprofessori Terttu Utriainen panee tuomioista merkille sen, että tyttö on tietyllä tavalla hakeutunut itse kontaktiin miesten kanssa ja tapaamiskertoja on ollut useita.

– Tuomioistuin toteaa hyvin, että ainakin osittain tämä johtuu siitä, että uhrilla on ollut jonkinlaista puutetta ymmärtää näitä tekoja ja tehdä itsenäisiä päätöksiä ja tämä olisi pitänyt tekijöiden huomata.

Tällä on Utriaisen mukaan ollut merkitystä tekojen törkeyden arvioinnissa. Hän sanoo, että miesten on katsottu hyväksikäyttäneen lapsen haavoittuvuutta.

Syyttäjä Mäenpää muistuttaa, että lapsen omilla tekemisillä tai hakeutumisella aikuisen seuraan ei ole mitään tekemistä aikuisen tekemän rikoksen arvioinnissa.

– Laki suojelee lasta myös hänen omalta toiminnaltaan. Hän ei ole kykenevä ja harkitsevainen. Aikuinen ei voi lähteä siihen. Se kuuluu tiettyyn kehitysvaiheeseen, että lapsi hakee hyväksyntää. Sitä hetkeä näissä pääosin käytetään hyväksi.

Professori: Keskustelun seksuaalirikoksista pitäisi olla analyyttisempää

Utriaisen mukaan seksuaalirikosten rangaistukset yleisesti ovat viime vuosina hieman nousseet. Utriainen sanoo, että esimerkiksi vielä 1990-luvun lopulla Oulun rikoksia ei välttämättä olisi katsottu törkeiksi.

– Jos katsoo 30 vuotta sitten, sanotaan 1900-luvun lopussa, ensikertalaisille annettiin melkein aina ehdollista.

Utriainen katsoo, että keskustelu seksuaalirikoksista on parantunut muun muassa siinä, että seksuaalista itsemääräämisoikeutta korostetaan. Hänen mukaansa keskustelu on yhä kuitenkin varsin yleisluontoista, kun ottaa huomioon, että seksuaalirikokset ovat hyvin erilaisia keskenään.

– Siellä on hyvin lieviä ja ihan hengenvaarallisia tekoja. Keskustelun pitäisi olla analyyttisempää.

Kuusi tuomittua on ilmoittanut tyytymättömyyttä tuomioon

Suurin osa nyt tuomituista kiisti Mäenpään mukaan tekonsa ja osa tunnusti osan menettelystään. Mäenpään mukaan tähän mennessä kuusi tuomittua on ilmoittanut tyytymättömyyttä käräjäoikeuden tuomioon ja osa on tehnyt varsinaisen valituksen.

Terveysviranomaiset tekevät Mäenpään mukaan tämän tyyppisissä tapauksissa uhrista arvion, minkälaista hoitoa lapsi tai nuori tarvitsee.

– Myös tässä on tällainen tehty, Mäenpää sanoo.

STT