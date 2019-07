Outotec ja Metso Minerals yhdistyvät – Outotecin osake lähti kovaan nousuun

Pörssiyhtiö Outotec ja Metso Minerals yhdistyvät. Uuden yrityksen nimeksi tulee Metso Outotec, ja sen liikevaihdoksi muodostuu noin neljä miljardia euroa. Metso Mineralsilla ja Outotecilla on maailmanlaajuisesti yhteensä 15 630 työntekijää, jotka edustavat lähes sataa kansalaisuutta, Outotec tiedottaa.

Metson ja Outotecin sopimuksen tarkoituksena on luoda johtava prosessiteknologiaa, laitteita ja palveluita mineraali-, metalli- ja kivenmurskausteollisuuden aloille tarjoava yhtiö.

Yhdistyminen on tarkoitus toteuttaa ensi vuoden huhti-kesäkuussa. Toimenpidettä perustellaan muun muassa merkittävillä kustannussäästöillä ja uuden yrityksen riittävällä koolla teknologisten innovaatioiden vauhdittamiseen. Yhdistyneellä yhtiöllä on kattava patenttisalkku.

Yhdistyneellä yhtiöllä on myös laaja valikoima esimerkiksi hienonnuksessa, rikastamisessa ja metallin jalostuksessa hyödynnettävää teknologiaa ja vahva asema kivenmurskausliiketoiminnassa.

– Tämä on toimialaa mullistava yhdistyminen, jossa kaksi ainutlaatuisesti toisiaan täydentävää yhtiötä saatetaan yhteen. Se perustuu Outotecin johtavaan teknologiseen osaamiseen ja Metson erinomaisiin palveluvalmiuksiin. Metso Outotecin maailmanlaajuinen toimintaverkosto, koko, laaja teknologia- ja palveluvalikoima sekä kestävän kehityksen periaatteet tuovat merkittäviä hyötyjä kaikille sidosryhmille, Outotecin hallituksen puheenjohtaja Matti Alahuhta toteaa tiedotteessa.

Valtio omistaa yhtiöistä 14,9 prosenttia

Metson nykyisestä toimitusjohtajasta Pekka Vauramosta tulee Metso Outotecin toimitusjohtaja ja Outotecin nykyisestä toimitusjohtajasta Markku Teräsvasarasta Metso Outotecin varatoimitusjohtaja. Metson osakkeenomistajat omistaisivat transaktion toteuttamisen jälkeen Metso Outotecista noin 78 prosenttia ja Outotecin osakkeenomistajat noin 22 prosenttia. Teknisesti järjestely toteutetaan Metson osittaisjakautumisena siten, että Metson osakkeenomistajat saavat jakautumisvastikkeena 4,3 Outotecin uutta osaketta jokaista omistamaansa Metson osaketta kohden.

Metson yhdistymisen ulkopuolelle jäävistä toiminnoista tulee virtauksensäätöön keskittyvä, Neles-nimellä toimiva listayhtiö, jonka vuoden 2018 liikevaihto oli 593 miljoonaa euroa.

Outotecin osake lähti kovaan nousuun pörssin auettua Helsingissä torstaina. Kello yhdeltätoista yhtiön osake oli 20 prosentin nousussa päätöskurssiin nähden. Metson osake oli vajaan neljän prosentin nousussa.

Metson ja Outotecin suurimmat osakkeenomistajat ovat sitoutuneet järjestelyyn. Valtio omistaa molemmista yhtiöistä 14,9 prosenttia sijoitusyhtiö Solidiumin välityksellä. Uudessa Metso Outotecissa ja Neles-yhtiössä valtion omistusosuus on niin ikään 14,9 prosenttia. Solidium tukee yritysten yhdistymistä.

STT

Kuvat: