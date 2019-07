Pääministeri Rinne tapasi al-Holin leirillä olevien suomalaisnaisten lähipiiriä

Pääministeri Antti Rinne (sd.) tapasi tänään Syyrian al-Holin leirillä olevien suomalaisten naisten ja lasten lähipiiriä. Mukana pääministerin koolle kutsumassa tapaamisessa olivat myös ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.), sisäministeri Maria Ohisalo (vihr.) sekä perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd.).

– Kuuntelin al-Holin leirillä olevien lähipiirin kuvauksia heidän läheistensä tilanteesta. Kerroin heille, että Suomen valtio on tehnyt tiiviisti työtä, jotta tilanteeseen löytyisi ratkaisu, totesi Rinne tapaamisen jälkeen.

Tapaamisessa käydyistä keskusteluista ei kerrottu julkisuuteen, eikä myöskään sen osanottajien määrästä. Valtioneuvoston kansliasta kerrottiin kuitenkin, että mukana oli lähipiiriä lähes kaikilta leirillä olevilta Suomen kansalaisilta.

Ministerit tapasivat leirillä olevien lasten ja äitien läheisiä osana selvitystyötä, jota tilanteen vuoksi tehdään. Läsnä olivat erityisesti lasten tilanteen selvittämisen vuoksi keskeiset ministerit.

Leirillä vaikeat olot

Olot al-Holin leirillä ovat erittäin vaikeat, ja leiriä ylläpitävä Syyrian kurdihallinto on toivonut, että ainakin lapset haettaisiin sieltä pian pois. Kansainvälinen Punainen Risti on myös vaatinut, että leirillä olevat ihmiset palautettaisiin kotimaihinsa mahdollisimman pian.

Rinne on aiemmin sanonut, ettei Suomi ole järjestämässä leirillä olevien ihmisten joukkosiirtoa pois leiriltä. Tilannetta vaikeuttaa, että monia leirillä olevia tutkitaan rikosepäilyjen vuoksi. Suomen kansalaisia ei kuitenkaan voi estää palaamasta kotimaahansa, jos he onnistuvat itse pääsemään leiriltä pois.

Itä-Syyriassa sijaitsevalla al-Holin leirillä on Punaisen Ristin mukaan yli 70 000 ihmistä. Heistä arviolta kaksi kolmasosaa on lapsia. Suomalaisia leirillä on Yleisradion haastattelemien naisten mukaan yhteensä 44: 11 aikuista naista ja 33 lasta. Naiset ja lapset ovat olleet leirillä siitä lähtien kun Isisin kalifaatti julistettiin kukistetuksi maaliskuussa.

STT

Kuvat: