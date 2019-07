Paimionjoki muutosten edessä

Somerolta Paimioon johtava Paimionjoen vesistö on nähnyt historiansa aikana mielenkiintoisia vaiheita. 1960-luvulla joki ruopattiin ja varustettiin säännöstelypadoilla, jotta sen vedellä voitiin turvata turkulaisten vedensaanti.

Joki koskineen on jauhanut myös sähköä lähialueilla ja sen varrella Paimiossa ja Tarvasjoella on edelleen kolme toimivaa vesivoimalaa.

Joen yläjuoksulle Somerolle kaavaillaan nyt muutoksia, joiden jälkeen joki saisi virrata Somerolla säännöstelystä vapaana.

Someron Pitkäjärvellä sijaitseva Hovirinnan säännöstelypato puretaan ja tilalle rakennetaan luonnonmukainen pohjapato. Luukkupadosta luopumisen myötä vesistön vedenkorkeuksien vaihtelut tasaantuvat, kun joen virtausta ei keinotekoisesti säädellä.

Toinen vireillä oleva muutos koskee uuden pohjapadon rakentamista Palikaisiin Somerolle. Pohjapadon tarkoituksena on parantaa Paimionjoen vesistön ja Someron suurimman järven Painion tilaa.

Somerniemellä sijaitsevaan Painioon valuu tällä hetkellä runsaasti rehevää ja sameaa vettä takaisinvirtauksen seurauksena, mikä rehevöittää järveä entisestään. Uuden pohjapadon avulla takaisinvirtausta voitaisiin hillitä.

Paimionjokeen suunniteltujen muutosten suurimmaksi kiistanaiheeksi on nousemassa Painionjärven vedenkorkeus. Patomuutokset nostavat selvityksen mukaan Painion keskimääräistä vedenkorkeutta kahdellatoista sentillä.

Keskimääräisen vedenpinnan nousu on saanut ranta-alueiden mökkiläiset ja viljelivät takajaloilleen. Rannoilla pelätään alueiden vettymistä, vaikka toisaalta järven tulvahuiput tasoittuvat nykyisestä.

Vesistöjen vedenkorkeuteen liittyvät muutokset ovat usein tulenarkoja. Myös Paimionjoen kohdalla patoratkaisujen toteuttaminen voi kestää.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto käsittelee parhaillaan Someron kaupungin ja Turun Seudun Veden hakemusta. Mahdollisen luvan myöntäminen menee ensi vuoteen. Aluehallintoviraston päätöksestä voi edelleen valittaa Vaasan hallinto-oikeuteen ja korkeimpaan hallinto-oikeuteen.