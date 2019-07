Libyan rannikolla on sattunut vakava merionnettomuus. YK:n pakolaisjärjestö UNHCR kertoo, että yli sata ihmistä on hukkunut.

Järjestön mukaan 140 ihmistä on pelastettu ja kuljetettu maihin saamaan hoitoa ja humanitääristä apua.

BBC:n mukaan kuolleita olisi jopa 150.

Onnettomuus sattui avustusjärjestön mukaan Al Khumsin kaupungin edustalla.

https://twitter.com/UNHCRLibya/status/1154377750792347648?s=20

https://www.bbc.com/news/world-africa-49117892

STT