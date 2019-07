Pankkijätti Deutsche Bank aikoo irtisanoa 18 000 työntekijää lähivuosina – ”vuosikymmenien suurimmalla” muutoksella halutaan saada moniongelmainen pankki jaloilleen

Saksalainen pankkijätti Deutsche Bank ilmoitti sunnuntaina aloittavansa toimintansa laajamittaisen uudelleenjärjestelyn, jonka myötä työt pankissa loppuvat 18 000 työntekijältä vuoteen 2022 mennessä. Tämä tarkoittaa viidennestä yhtiön työntekijöistä.

Työvoimaleikkauksilla Deutsche Bank pyrkii vähentämään vuosittaisia kustannuksiaan kuudella miljardilla eurolla. Pankin palvelukseen jää 74 000 työntekijää. Pankki yrittää myös nostaa kannattavuuttaan supistamalla investointipankkitoimintaansa rajusti.

Pankin toimitusjohtaja Christian Sewing luonnehti uutta ohjelmaa Deutsche Bankin uudelleenkäynnistykseksi.

– Tämä on merkittävin muutos Deutsche Bankissa vuosikymmeniin, Sewing sanoi tiedotteessa.

Sewing uskoo, että Deutsche Bank pystyy jälleen kerryttämään osakkeenomistajille pitkäaikaista luotettavaa tuottoa, jonka myötä pankin maine korjautuu.

Saksalaispankki on paininut kannattavuusongelmien kanssa, jotka juontavat finanssikriisiin saakka. Viime vuonna pankki ilmoitti karsivansa 7 000 työpaikkaa.

Deutsche Bank ja toinen suuri saksalainen liikepankki Commerzbank neuvottelivat yhdistymisestä aiemmin tänä vuonna. Neuvotteluissa kuitenkin todettiin huhtikuussa, että yhdistymisen riskit ja kustannukset olisivat suuremmat kuin fuusiosta saatava hyöty.

Mainetahroja riittää kiillotettavaksi

Kannattavuusongelmien lisäksi pankin maine on tahriintunut muun muassa Panaman papereita seuranneessa selvityksessä. Viranomaisepäilyjen mukaan Deutsche Bank auttoi asiakkaitaan perustamaan firmoja veroparatiiseihin, ja niiden kautta on pesty rikollisesta toiminnasta saatuja rahoja.

Deutsche Bankin yhteyksiä Danske Bankin rahanpesuepäilyihin on niin ikään selvitetty.

Saksalaispankki on myös takavuosina saanut tuntuvia sakkoja pankkivalvontansa pettämisestä. Vuonna 2017 Yhdysvaltain ja Britannian viranomaiset määräsivät Deutsche Bankille noin 590 miljoonan euron sakot epäillystä rahanpesusta Venäjällä.

Vuonna 2016 Yhdysvallat asetti Deutsche Bankille noin 12,2 miljardin euron sakot pankin roolista subprime-asuntolainakriisissä, joka aloitti vuoden 2008-2009 finanssikriisin.

Kun tieto sakoista tuli, pankin asiakkaat vetivät rahojaan pois pankista. Ennätyksellisen suuret sakot olisivat voineet tietää pankin loppua, mutta pankki sai neuvoteltua niiden pienentämisestä. Lopulta Deutsche Bank joutui maksamaan noin 4,76 miljardin euron sakot.

