Patrik Laine nauttii paineetta kesästä – ”Jossain vaiheessa tulee jonkinlainen sopimus”

Jääkiekkomaailmassa on seurattu suurella mielenkiinnolla ja kohistukin pelikauden jälkeen NHL-pelaajien sopimuksista ja siirroista. Monet jännittävät maalihai Patrik Laineen ja Winnipeg Jetsin neuvottelujen aikataulua ja lopputulemaa. Mutta Laine, 21, itse ei, hötkyily ei kuulu hyökkääjän pirtaan tässäkään.

– Pidän itseni kunnossa, työkalut laitetaan parhaaseen vireeseen. Kyllä sieltä jossain vaiheessa jonkinlainen sopimus tulee, Laine naurahtaa.

– Minkä pituinen ja minkä arvoinen, jää nähtäväksi.

Tänä kesänä Laine on käyttänyt aikaansa entistä enemmän golfiin, johon hän hurahti pari vuotta sitten.

– Pari vuotta olen pelannut golfia tosissaan. Olen jäänyt siihen koukkuun, Laine myöntää.

Laine on onnistunut jo kerran tekemään hole in onenkin eli upottamaan pallon yhdellä lyönnillä kuppiin.

– Niin, ei se vaikeata ole. Ei vaan, hauskaa on ollut, ja haastetta riittää niin, että se ei lopu golfissa ikinä, Laine leukailee.

Erityisen hulppea kokemus Laineelle oli osallistuminen toisen NHL-kiekkoilijan Sami Vatasen kanssa Finnish Tourin ammattilaiskisaan Nokialla.

– Se oli mieletön kokemus. On se ihan eri pelata kaveriporukalla kuin kilpailla ammattilaisten kanssa niin, että katsojia on 50 tai enemmän katsomassa lyöntejä, Laine paljastaa.

Jäälle ja tavoitteena Bermuda-voitto

Jääkiekko on tietenkin liki Lainetta suvenakin.

– Tällä viikolla kävin jo jäällä. Turussa olen aloittanut treenaukset eli kaikki on hyvällä mallilla, Laine kertoo.

Lauantaina Laine osallistui Helsingissä 39. kertaa järjestettyyn Bermuda-tennisturnaukseen. Kahtena edellisenä vuotena Laine ylsi loppuotteluun nelipeliparinsa Aleksander Barkovin kanssa.

– Toivottavasti kolmas kerta sanoo nyt toden. Tulin poikkeuksellisesti Helsinkiin jo edellisenä päivänä, ennen olemme tulleet Sashan (Barkov) kanssa kimppakyydillä, Laine taustoittaa.

– Minä olen pelannut tennistä tänä kesänä vain pari kertaa, mutta paineet onkin meidän parissa Sashalla. Hän on treenannut tennistä jopa kahdesti päivässä.

Konkarihyökkääjä Filppula onnellinen paluustaan Detroitiin

Jääkiekkoilija Valtteri Filppulan, 35, kasvoilla loistaa muikea hymy. Jo 14 kautta menestyksellä NHL:ssä tahkonnut hyökkääjä palaa ensi syksynä Detroit Red Wingsiin, jossa hänen Atlantin takainen uransa alkoi ja jossa hän pääsi juhlimaan Stanley Cupia vuonna 2008.

Filppula ja nykyinen GM sekä suomalaisen entinen pelitoveri Detroitista Steve Yzerman löysivät vaivatta yhteisen sävelen.

– Oli jokunen muu vaihtoehto myös, mutta se ratkaisi paljon, että oli mahdollisuus tehdä kahden vuoden sopimus. Ei tässä ainakaan nuorene, ja oli hyvä tunne, kun sinut halutaan joukkueeseen, Filppula kartoittaa.

Filppulan päätyminen Detroitiin ensimmäisen kerran ei ollut lähtökohtaisesti selviö. Peräti 12 NHL-seuraa haastatteli häntä 2002 ennen varaustilaisuutta.

– Detroitin johtava kykyjenkartoittaja oli ruotsalainen ja heillä oli kokemusta eurooppalaisista pelaajista. Ehkä se ratkaisi paljon, Filppula aprikoi.

Filppula myöntää, että nykyään hän suunnittelee harjoittelunsa kausien välissä entistä tarkemmin.

– Kesätreenit on tärkeässä roolissa, ja sekin on iso asia, että pystyy välttämään loukkaantumiset. Aloittaessani NHL:ssä painoin 95 kiloa, nyt enää 85 kiloa – eron todella huomaa, Filppula puntaroi.

– En väitä, että välttämättä olen hidastunut, mutta nämä nuoret menee vielä kovempaa kuin me aikoinaan.

STT

Kuvat: