Pekonen: Aktiivimallin leikkuri puretaan aikaisintaan ensi vuoden alussa

Realistinen aika aktiivimallin leikkurin purkamiseen on aikaisintaan ensi vuoden alussa, arvioi sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen (vas.).

Pekosen mukaan aikataulu mahdollistaa korvaavista työllisyystoimista päättämisen.

Pekonen ei ottanut vielä kantaa siihen, mitä leikkurin korvaavat toimet ovat. Niitä valmistellaan työ- ja elinkeinoministeriössä sekä sosiaali- ja terveysministeriössä.

Pekosen mukaan hän ja työministeri Timo Harakka (sd.) esittelevät työllisyystoimia myöhemmin.

”Ei hallituksessa kukaan sooloile”

Hallituksesta on kuulunut erilaisia arvioita siitä, kuinka nopeasti aktiivimallin leikkurin purkamiseen ryhdytään. Työministeri Harakka sanoi aiemmin tällä viikolla, että aktiivimallin leikkuri puretaan lähiaikoina.

Valtiovarainministeri Mika Lintilä (kesk.) sen sijaan arvioi tiistaina Verkkouutisille, että tutkimustuloksia aktiivimallin työllistämisvaikutuksista pitäisi odottaa ennen purkutoimia.

Pekosen mukaan hallituksessa käydään jatkuvaa keskustelua etenemisaikataulusta. Hallitusohjelman kirjaukset asian suhteen ovat hänen mukaansa selviä.

– Ei hallituksessa kukaan sooloile.

Pekonen ei kuitenkaan ottanut kantaa siihen, tuleeko hallituksen esitys ennen vai jälkeen lokakuussa julkaistavaa raporttia aktiivimallin leikkurin vaikutuksista.

– On hyvin epäselvää, onko meillä lokakuussakaan käytettävissä mitään varmoja lukuja siitä, miten aktiivimalli on vaikuttanut työllisyyteen, Pekonen muistutti, mutta korosti, ettei halua vähätellä selvityksen painoarvoa.

Porkkanaa kepin tilalle

Pekonen ennakoi, että aktiivimallin tilalle tulevista työllistämistoimista tehdään kannustavia. Hänen mukaansa ihmiset on saatava töihin pehmeillä keinoilla, esimerkiksi uudelleenkouluttautumisen kautta.

– En itse usko keppimalliin. Ajattelen niin, että se, että meillä on vaikeaa saada työvoimaa, niin meillä ei ikään kuin kohtaa työn tarjonta ja työntekijöiden osaaminen. Se ei ole minun mielestäni kiinni siitä, että ihmisiä pitäisi kepillä patistaa töihin, Pekonen sanoo.

Edellisen hallituksen säätämä työttömyysturvan aktiivimalli tuli voimaan viime vuoden alussa. Aktiivimallissa työttömyyskorvausta leikataan 4,65 prosenttia, jos työtön ei kolmen kuukauden aikana ole tehnyt vähintään 18:aa tuntia palkkatyötä, tienannut yrittäjänä 246:ta euroa, osallistunut työllistymispalveluihin viitenä päivänä tai opiskellut viitenä päivänä TE-toimiston kanssa sovittuja opintoja.

