Perez pyörähti ulos formula ykkösten Saksan gp:ssä, Hockenheimissa alkoi varikkoruletti

Formula ykkösten Saksan gp:n startista selvittiin kolhuitta, mutta Racing Pointin meksikolaiskuljettaja Sergio Perez ajoi toisella kierroksella ulos. Perez menetti liukkaalla radalla pidon ja meksikolaisen auto pyörähti hiljaisessa vauhdissa ympäri.

Perezin ulosajon takia turva-auto tuli radalle ja kaikki kärkikuljettajista tulivat vaihtamaan välikelin renkaat. Turva-auto poistui radalta neljännellä kierroksella.

Kilpailua johtaa kymmenen kierroksen jälkeen Mercedeksen Lewis Hamilton. Valtteri Bottas on toisena sekunnin Hamiltonia perässä. Kolmantena on Red Bullin Max Verstappen ja neljäntenä 10. lähtöruudusta startannut Ferrarin Charles Leclerc.

Alfa Romeon Kimi Räikkönen on kuudentena. Viimeisestä ruudusta lähtenyt Ferrarin Sebastian Vettel on noussut jo Räikkösen perään seitsemänneksi.

STT

