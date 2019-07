Pienemmät yliopistokaupungit houkuttavat asuntosijoittajia lähivuosina hyvällä vuokratuotolla, Helsinki jää kauas kärjestä

Parhaita vuokratuottoja etsivän asuntosijoittajan kannattaa suunnata katseensa pienempiin yliopistokaupunkeihin, ilmenee Pellervon taloustutkimuksen (PTT) laatimasta ennusteesta. Suomen Vuokranantajien kanssa julkaistun arvion mukaan vuosien 2019-2023 aikana houkuttelevimpia kaupunkeja asuntosijoittajille ovat Rovaniemi, Kuopio ja Oulu.

– Pienemmistä yliopistokaupungeista on löydettävissä huomattavasti korkeampia vuokratuottoja kuin esimerkiksi Helsingistä tai Turusta, kertoo Suomen Vuokranantajien yhteiskuntasuhdepäällikkö Tuomas Viljamaa tiedotteessa.

Kaupunkien keskinäinen järjestys Vuokranantajien rankinglistauksessa riippuu paitsi vuokratuotosta, myös asuntojen arvonnoususta ja alueellisista tekijöistä.

Helsinki on houkuttelevimpien sijoituskohteiden listalla vasta yhdeksäntenä. Vuokratuotto on pääkaupungissa muihin vertailun kaupunkeihin nähden alhainen, mutta toisaalta sijoittajat saavat tuottoja Helsingistä asuntojen vahvasta arvonnoususta.

– Asunto- ja vuokramarkkinoiden eriytyminen näkyy myös kaupunkien sisällä. Esimerkiksi Helsingin kantakaupunkiin ennustetaan noin neljän prosentin arvonnousua, kun taas pääkaupungin reunoilla arvonnousu jäänee alle kahteen prosenttiin. Jopa pääkaupunkiseudun reunoilla arvonkehitys voi olla negatiivista, toteaa Suomen Vuokranantajien lakimies Tarik Ahsanullah.

Parhaimman, yli kuuden prosentin vuokratuoton yksiöistä saa ennusteen mukaan lähivuosina Kajaanista ja Hämeenlinnasta. Asuntosijoittajien rankinglistalla Kajaani on kuitenkin vasta seitsemäntenä ja Hämeenlinna sijalla 20.

Eri kaupunkien näkymiä yksityisen vuokranantajan näkökulmasta käsittelevä tutkimus on tehty vuodesta 2013 alkaen.

STT

Kuvat: