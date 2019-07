Pienkone on tippunut Pirkkalan lentoasemalla – IL: Yksi kuollut

Pienkone on tippunut maahan Tampere-Pirkkalan lentoasemalla. Pirkanmaan pelastuslaitos sai ilmoituksen suuresta ilmaliikenneonnettomuudesta hieman ennen kello yhdeksää.

STT:n tietojen mukaan lentokone tippui rajusti nokalleen ilmeisesti laskeutumisen yhteydessä. Henkilövahingoista ei ole vielä varmuutta, mutta Iltalehden Traficomilta saamien tietojen mukaan koneessa oli lento-oppilas, joka olisi kuollut onnettomuudessa.

Pelastustyöt ovat kesken. Paikalla on 19 pelastuslaitoksen yksikköä.

Ilta-Sanomien mukaan kyseessä on ultrakevyt lentokone, ja onnettomuus olisi sattunut lentoon lähdössä. Lentokentän päällikön Mari Nurmisen mukaan koko lentokenttä on kiinni.

Pelastuslaitos kertoo antavansa lisätietoja kello 22.30 jälkeen.

Ryanairin lennon Budapestista oli määrä laskeutua Pirkkalan lentoasemalle kello 21.40. Flightradar-verkkosivun mukaan lento on kuitenkin ohjattu Turkuun. Koneen oli määrä palata Tampereelta Budapestiin vielä illalla.

STT

