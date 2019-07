Pikakassat tulivat jäädäkseen, mutta tarvitaanko tulevaisuudessa kassoja lainkaan?

Pikakassat ovat yhä yleisempi näky markettien ja muiden kauppojen tiloissa. Salon seudultakin niitä löytyy jo useista toimipaikoista.

Itsepalvelukassalla asioidessaan asiakas hoitaa tuotteiden viivakoodien lukemisen ja maksutoimintojen suorittamisen. Pikakassat ovatkin erityisen suosittuja silloin, kun ostosten määrä on pieni ja tavallisten kassojen jonot pitkät.

– Pikakassat ovat erittäin käteviä, kun haetaan kiireessä ruokatuntisyötävää, toimialajohtaja Heikki Vottonen Suur-Seudun Osuuskaupasta kiteyttää.

Pikakassat eivät kuitenkaan ole pelkästään pieniostoksisten käytettävissä, mistä hyvänä esimerkkinä toimii Halikon Prisma.

– Siellä on pikakassoja niin suurille kuin pienillekin ostosmäärille. Jos on kärryllinen täynnä tavaraa, voi mennä pikakassalle, jonka kassapöytä on normaalia huomattavasti suurempi, Vottonen selventää.

SSO:n Salon seudun myymälöistä pikakassoja löytyy tällä hetkellä Halikon Prismasta ja Plazan S-marketista sekä Hermannin Salesta, jonka pikakassat valjastettiin käyttöön kesä-heinäkuun taitteessa. Salon K-Citymarketissa pikakassat ovat olleet käytössä marraskuusta 2016 lähtien.

Jos vielä muutama vuosi sitten pikakassojen helppokäyttöisyyttä ja hyödyllisyyttä epäiltiin, nykyään ne ovat vakuuttaneet tehokkuudellaan niin kuluttajat kuin kauppiaatkin.

– Itsepalvelukassat tukevat rahastusta ja ehkäisevät ruuhkahuippuja, joten sekä asiakkaat että henkilökunta voittavat, Vottonen pohtii.

Ainakaan toistaiseksi pikakassoilla ei voi maksaa käteisellä. K–18-tuotteita, kuten alkoholia tai ikärajallisia pelejä ostettaessa maksutapahtuma ei ole mutkaton, sillä myyjän on lain edellyttämänä tarkistettava asiakkaan henkilöpaperit.

– Laitteiden toimivuuteen liittyvistä teknisistä seikoista emme kuitenkaan ole saaneet valituksia, Vottonen kertoo.

”On mahdollista, että tulevaisuudessa asiakkaat voivat hoitaa ostosten maksamisen reaaliaikaisesti skannaamalla tuotteet puhelimella. Tällöin kassan kautta poistumista ei tarvittaisi lainkaan.”

Kehittyvän teknologian on jo pitkään pelätty syrjäyttävän ihmistyövoiman. Vottonen ei kuitenkaan usko, että pikakassat korvaisivat kokonaan normaalit maksupisteet.

– Itsepalveluvaihtoehdot eittämättä lisääntyvät, ja onkin mahdotonta sanoa, miten niiden ja normaalien kassojen suhdeluku tulevaisuudessa kehittyy. Kuluttajilla ja heidän mieltymyksillään on kehitystyössä suuri rooli, hän pohtii.

Täysin uudenlaisiakin teknologioita on kehitteillä, mutta ne eivät ole vielä ajankohtaisia.

– On mahdollista, että tulevaisuudessa asiakkaat voivat hoitaa ostosten maksamisen reaaliaikaisesti skannaamalla tuotteet puhelimella. Tällöin kassan kautta poistumista ei tarvittaisi lainkaan, Vottonen linjaa.