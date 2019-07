Pikavippifirmat puskevat lainojaan kuin viimeistä päivää ennen lakimuutosta

Pikavippejä suitsiva laki tulee voimaan syyskuun ensimmäisenä päivänä, ja nyt pikaluottoja myönnetään Takuusäätiön mukaan oikein urakalla ennen lain voimaantuloa.

– Mitä asiakkailtamme kuulemme ja näemme, pikavippifirmat tunkevat lainarahaa niin paljon kuin asiakkaat ottavat, sosiaalisten rahoituspalveluiden johtaja Minna Backman sanoo.

Sosiaalialan järjestöstä kerrotaan, että kesä on muutenkin pikavippien huippusesonkia. Toinen on joulun aika.

– Asiakkainamme on aika paljon yksinhuoltajia ja pienituloisia vanhempia. Vanhemmat haluavat tarjota kivaa tekemistä, mutta huvipuistoreissu kahden lapsen kanssa voi olla ylivoimaista, Backman sanoo.

Hallitukset suitsivat, järjestöt ja virastot komppaavat

– Hallitus toimii tehokkaasti ylivelkaantumisen ja siihen liittyvien ongelmien vähentämiseksi. Talous- ja velkaneuvonnan saatavuutta parannetaan ja palveluihin ohjaamista tehostetaan, lukee pääministeri Antti Rinteen (sd.) hallituksen ohjelmassa.

Pyrkimys hillitä kohtuuttomia pienlainoja ylittää vaali- ja hallituskaudet.

Luottokustannuksia rajoittava uusi laki määrää, ettei kuluttajan nostamalle luotolle perittävää korkoa saa sopia 20:tä prosenttia suuremmaksi.

Myöskään maksettavaksi tulevat kustannukset eivät saa ylittää 150:tä euroa vuodessa.

– Luotonantajilta on kuulunut spekulointia, että 150 euron kuluraja tuottaa harmaita hiuksia. Heidän näkökulmastaan kustannusraja voi olla haaste, sanoo Takuusäätiön Backman.

Kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV) ryhmäpäällikkö Paula Hannulan mukaan lain sivujuonne on se, että hinnoittelusta tulisi läpinäkyvämpää. Laki vaikuttaa hänen mukaansa myös muihin luotonantajiin kuin pikavippifirmoihin.

– Luoton hintaa velotettaisiin enemmän korossa, koska se on asiakkaalle helpompaa ymmärtää. Koko markkinat joutuvat miettimään hinnoittelurakenteensa uusiksi, Hannula sanoo.

KKV:n mukaan huolenaiheena on se, ettei uusi laki koske jo olemassa olevia lainoja. Lainat ovat Hannulan mukaan usein limiittiluottoja, jotka muistuttavat luottokorttisopimuksia.

Väkevä markkinointi aisoihin

Rinteen hallitus aikoo vähentää kuluttajaluottojen houkuttelevuutta jatkamalla markkinoinnin hillitsemiseen tähtäävää työtä. Valvonta keskitetään Finanssivalvontaan.

Takuusäätiöstä kerrotaan, ettei mainostaminen tapahdu ainoastaan joukkoviestinten välityksellä. Backmanin mukaan vanhoille asiakkaille tyrkytetään lisää lainaa sähköpostissa.

– Kohdennettu markkinointi tuntuu olevan hyvin tavanomaista. Uuden parin tonnin lainan voi hyväksyä nappia painamalla. Lainan ottamisesta on tehty liian helppoa, Backman sanoo.

KKV:n Hannula näkee, että mainonta on ollut aggressiivista.

– Markkinoinnissa on lainvastaisia piirteitä ja puutteita. Ei anneta välttämättä riittävän selkeästi luottokustannuksia koskevia tietoja, Hannula sanoo.

Hannulan mukaan 2013 säädetty laki 50 prosentin korkokatosta ei täysin purrut. Bisneslogiikka kuitenkin muuttui sen verran, että osa rahoituslaitoksista jätti markkinat. Hän ennakoi nyt samanlaista muutosta.

– Markkinat järjestyvät uudelleen, osa toimijoista poistuu, mutta voi tulla uusia. Luottotuotteet ja hinnoittelurakenteet muuttuvat kokonaan, Hannula tiivistää.

STT

