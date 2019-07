Pikavuorojen pysäkkijärjestelyt ihmetyttävät Suomusjärvellä

Suomusjärveläiset kokevat, että Turku–Helsinki-välin pikavuorojen nykyinen pysäkkipaikka ei palvele heitä. He ovat huolissaan erityisesti ikäihmisten ja liikuntarajoitteisten matkustajien mahdollisuuksista käyttää pikavuoroja.

Juha Mielikäinen , Helmi Vendelin , Leena Soininen ja Marja-Leena Andelmin kertovat edustavansa suurempaa joukkoa suomusjärveläisiä, jotka ovat pettyneitä pysäkkijärjestelyihin. Heidän mukaansa myös Suomusjärvi-seura on saanut lukuisia yhteydenottoja aiheesta.

Vainion Liikenteen pikavuorojen pysähdyspaikaksi vaihdettiin jo jonkin aikaa sitten moottoritien liittymä 18. Liittymään on tehty jo moottoritien rakentamisen yhteydessä liityntäpysäköintipaikka ja ramppipysäkit. Linja-autot pysähtyivät ennen Teboil Kivihovilla.

Vainion Liikenne on ainoa Turku–Helsinki-välin liikennöitsijöistä, joka ylipäätään pysähtyy Suomusjärvellä. Välillä kulki ennen myös Pohjolan Liikenne, joka lopetti liikennöinnin helmikuun lopussa.

Helsingin suuntaan ajavan pikavuoron pysäkki on samalla puolella moottoritietä kuin liittymän pieni parkkipaikka.

Turun suuntaan matkustaessa pysäkki on luonnollisesti tien toisella puolella. Matka parkkipaikalta pysäkillä on noin 500 metriä. Koko matkaa ei voi kulkea jalkakäytävää pitkin, vaan moottoritien ylittävällä sillalla matkustajien on käveltävä tien reunassa.

– Havahduin ongelmaan, kun jouduin matkalaukkuineni kävelemään pysäkiltä auton luo parkkipaikalle, Marja-Leena Andelmin kertoo.

Teboil oli heille mieluisampi pysähdyspaikka siksi, että sinne saapuminen oli helpompaa ja matkustajat saattoivat odottaa linja-autoa sisätiloissa.

Suomusjärveläiset ovat huolissaan etenkin siitä, miten helppoa bussilla matkustaminen on ikäihmisille ja liikuntarajoitteisille matkustajille.

– Se liittymä on oikea suunnittelun kukkanen, suomusjärveläisnelikko arvostelee.

J. Vainion Liikenne Oy:n toimitusjohtaja Matti Vainio kuulostaa yllättyneeltä siitä, että pysäkkijärjestelyt ovat nyt nousseet puheenaiheeksi.

– Siitä on jo jonkin aikaa, kun nykyiset järjestelyt otettiin käyttöön.

Vainio muistelee, että järjestelyistä tuli tuolloin negatiivistakin palautetta Suomusjärven suunnalta. Myös positiivista palautetta on saatu.

Vainio ei ole tietoinen siitä, että järjestelyistä olisi enää lähiaikoina annettu yhtiölle palautetta.

– Kun mitä vain muutoksia tehdään, niistä tulee helposti palautetta. Minusta on vain positiivista, että ihmiset ylipäänsä reagoivat muutoksiin.

Nykyisten pysäkkijärjestelyiden taustalla on Vainion mukaan yksinkertainen syy: joustavuus. Liittymässä pysähtyminen on helpompaa kuin se, että linja-auto kävisi kääntymässä Teboilin parkkipaikalla.

– Joustavuus on meille tärkeää, sillä pyrimme tarjoamaan nopeita yhteyksiä Helsingin ja Turun suuntiin liikkuville matkustajille, Vainio toteaa.

Lisäksi hän muistuttaa, että yhtiö on lisännyt pikavuorojen määrää Turku–Helsinki-välillä. Salon keskustasta pääsee Turkuun tai Helsinkiin koko vuorokauden ympäri.

Tällä hetkellä liittymästä 18 pääsee arkisin 15 kertaa päivässä Turkuun ja 12 kertaa päivässä Helsinkiin. Vuoroja kulkee myös 110-tien kautta. Arkisin 110-tieltä Suomusjärven keskustasta pääsee sekä Turkuun että Helsinkiin kuudesti päivässä.