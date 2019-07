ASKO LEHTONEN. Jotkut menee sekaisin kuusta, jotkut menee sekaisin ihan muusta. Kesäperniöläisen lauluntekijän Jukka Karjalaisen analyysi on osunut tällä viikolla nappiin.

Kuu on antanut kaksikin syytä mennä sekaisin.

Toinen oli puolittainen pimentyminen, toinen se, että 50 vuotta sitten amerikkalaiset heittivät ensimmäisen kerran roskapussin Tellusta kiertävän kuun kamaralle.

Se oli pieni askel ihmiselle, mutta suuri askel ympäristölautakunnalle.

Niel Armstrongin ja Buzz Aldrinin jälkeen ihminen ei olekaan päässyt kuusta pitkään. Marsissa on käytetty vain miehittämättömiä koneita. Niitä on lähetetty kuuhunkin. Kiinalainen luotain kävi pimeällä puolella, mutta kukaan ei nähnyt.

Jonain päivänä kuuhun perustetaan siirtokuntia, mutta Maasta muuttoa saa jatkua pitkään ennen kuin kuu on täysi.

Ihminen pääsi ensimmäisen kerran kuuhun kesällä 1969. Samana vuonna tapahtui myös jotain sellaista, joka kuuluu Karjalaisen järjestelmässä luokkaan ihan muuta.

Vuonna 1969 tuli ensi-iltaan elokuva Hänen majesteettinsa salaisessa palveluksessa. Siinä James Bondia ei näyttelekään skotti Sean Connery, vaan Australiassa syntynyt George Lazenby.

Lazenbyn Bond puolestaan esiintyy peitetehtävässä skotlantilaisena sukututkijana. Hän ujuttautuu rikollisjärjestö Spectren klinikalle. Sen asiakkaina on pelkästään nuoria naisia, joita aivopestään auttamaan järjestöä maailman talouden tuhoamisessa.

Samaa on yritetty myöhemminkin. Viimeksi asialla olivat amerikkalaispankkiirit.

Bond pukeutuu uskottavuuden lisäämiseksi skottimiehen kansallisasuun. Naiset eivät tietenkään pysty vastustamaan salaisen palvelun asiamiehen vetovoimaa, eikä Bondkaan vastustele kuin nimeksi. Kiltti mies.

Diplomatian pimeällä puolella operoiva James Bond puolusti kolonialistisen suurvallan hyväksi havaitsemaa järjestelmää 50 vuotta sitten helmat hulmuten, ja nyt kuuluu taas kummia. Ensi keväällä ensi-iltansa saavassa uudessa Bond-elokuvassa numerotunnus 007 annetaan ennakkotietojen mukaan naiselle.

Itse Bondia esittää edelleen Daniel Craig, mutta Lashana Lynchillä on 007:n rooli.

Tämän takia ei kannata vetää martinia väärään kurkkuun. Martti Ahtisaaren jälkeen tuli Tarja Halonen ja Jean-Claude Junckerin jälkeen Ursula von der Leyen, joten miksi eurooppalaisten arvojen puolustaminen ei saisi olla naisen harteilla mielikuvitusmaailmassakin?

Onneksi kyse on vain elokuvaviihteestä, eikä sukupuolten välisestä sodasta. Tiedustelupalvelu MI6:n 00-luokitus antaa luvan tappaa.