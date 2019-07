Pintavedet jo pääosin lämmenneet heinäkuun alun viilenemisen jälkeen – hellevaroitus 11 maakunnassa

Pintavedet ovat jo pääosin lämmenneet heinäkuun alun viilenemisen jälkeen. Järvivedet ovat sunnuntaina laajalti 20-asteisia, tviittasi Ilmatieteen laitos.

Esimerkiksi Uudenmaan Tuusulanjärvellä pintaveden lämpötilaksi mitattiin sunnuntaina 21,3 astetta. Samoin 21 astetta rikottiin Pirkanmaan Längelmävedellä Kaivannossa.

Lapin pohjoisosassa pintaveden lämpötila jäi kuitenkin vielä runsaaseen 14 asteeseen.

Merellä rannikkovesi on esimerkiksi Suomenlahdella paikoin jo 20-asteista. Viileintä meren pintavesi on Selkämeren rannikolla.

Heinäkuun alkupuolella pintavedet jäähtyivät tuntuvasti. Muun muassa Tuusulanjärvellä, Konnevedellä ja Suomussalmen Pesiöjärvellä mitattiin ajankohtaan nähden 2000-luvun matalimmat lämpötilat.

Ilmatieteen laitos antoi sunnuntaiksi hellevaroituksen läntisen ja keskisen Suomen 11 maakuntaan. Metsäpalovaroitus on puolestaan voimassa kapealla vyöhykkeellä Päijät-Hämeessä, Keski-Suomessa ja Pohjois-Pohjanmaan länsiosassa sekä Lapin lounaisosan viidessä kunnassa.

Maanantaina hellevaroitus laajenee sunnuntain ennusteiden mukaan Pohjois-Pohjanmaan länsiosaan sekä Lapin etelä- ja keskiosiin.

https://ilmatieteenlaitos.fi/merisaa-ja-itameri

STT

Kuvat: