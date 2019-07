Pohjois-Korea ampui lyhyen kantaman ammuksia mereen

Pohjois-Korea on laukaissut kaksi tunnistamatonta ammusta, kertoo Etelä-Korean puolustusvoimat. Yhdysvallat puolestaan vahvisti uutistoimisto AFP:lle, että Pohjois-Korea on ampunut yhden ammuksen. Nimettömänä pysytellyt Yhdysvaltain viranomaislähde kertoi, että kyseessä oli lyhyen kantaman ammus.

Etelä-Korean mukaan Pohjois-Korea laukaisi ensimmäisen ammuksen kello 5.34 paikallista aikaa ja toisen kello 5.57. Ammukset laukaistiin Wonsanin alueelta Pohjois-Korean itäosasta Japaninmereen. Ammukset lensivät noin 430 kilometrin matkan.

– Tarkkailemme tilannetta tarkasti lisälaukaisujen varalta ja pysyttelemme valmiustilassa, Etelä-Korean puolustusvoimat sanoi uutistoimisto Yonhapin mukaan.

Pohjois-Korea ampui lyhyen kantaman ohjuksia viimeksi toukokuun alkupuolella.

Tämän päivän laukaisut saattavat liittyä Yhdysvaltain ja Etelä-Korean elokuussa pidettäviin sotaharjoituksiin, joihin Pohjois-Korea suhtautuu hyvin ynseästi. Pohjois-Korea varoitti viime viikolla, että sotaharjoitukset voivat vaikuttaa Yhdysvaltojen kanssa kaavailtuihin ydinaseriisuntaneuvotteluihin. Sotaharjoitusten kokoa on rajoitettu jännitteiden lieventämiseksi.

Pohjois-Korean johtaja Kim Jong-un ja Yhdysvaltain presidentti Donald Trump tapasivat Koreoiden rajalla kesäkuun lopussa ja sopivat jatkavansa jäissä ollutta ydinasedialogia.

