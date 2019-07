Pohjois-Korean mukaan australialaisopiskelija pidätettiin vakoilun takia – ”Hallitus on osoittanut humanitaarista pitkämielisyyttä ja karkottanut hänet”

Australialaisopiskelija Alek Sigley pidätettiin vakoilemisen takia, kertoi Pohjois-Korean hallinnon äänitorvena toimiva uutistoimisto KCNA lauantaina. Noin kaksi viikkoa sitten kadonneen Sigleyn vapautumisesta kerrottiin torstaina. Sigley matkasi Japaniin.

KCNA:n mukaan Sigley myönsi vakoilleensa Pohjois-Koreaa keräämällä maan sisäistä tietoa ja jakamalla sitä muille. KCNA kertoo Sigleyn toistuvasti pyytäneen anteeksiantoa Pohjois-Korealta, koska oli loukannut maan suvereniteettia.

KCNA:n mukaan Sigley pidätettiin kesäkuun 25. päivä, koska hän oli edistänyt Pohjois-Korean vastaista propagandaa verkossa. Sigleyn väitetään jakaneen tietoja muun muassa Pohjois-Koreaan keskittyvälle asiantuntijajulkaisulle NK Newsille.

– Sigley on useaan otteeseen välittänyt Pjongjangissa opiskelijana keräämäänsä tietoa, kuten kuvia ja analyyseja, Korean demokraattisen kansantasavallan vastaisille julkaisuille, KCNA:n lausunnossa sanotaan.

– Korean demokraattisen kansantasavallan hallitus on osoittanut humanitaarista pitkämielisyyttä ja karkottanut hänet maasta heinäkuun 4. päivä.

29-vuotias Sigley opiskeli Pjongjangissa korealaista kirjallisuutta ja pyöritti turistikierroksia järjestävää yritystä. Sujuvasti koreaa puhuva Sigley oli yksi harvoista Pjongjangissa asuvista länsimaalaisista.

Sigley meni viime vuonna naimisiin Pjongjangissa japanilaisen naisen kanssa. Hän on kirjoittanut blogia ja useita artikkeleita arjesta Pohjois-Koreassa, muttei ole maininnut kiistanalaisia poliittisia teemoja.

STT

