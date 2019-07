Pohjois-Norjan lumivyöryn suomalaisuhrien reitti selvisi urheilukellosta – Norjalaisraportti: Tamokdalenin uhrit jäivät vyöryyn kalliojyrkänteen alla

Norjan Tamokdalenissa Blåbärfjelletissä sattuneen lumivyöryonnettomuuden uhrit laukaisivat vyöryn kulkiessaan normaalista poikkeavalla reitillä, selviää norjalaisten julkaisemasta onnettomuusraportista. Ryhmässä oli kolme suomalaista ja yksi ruotsalainen.

Tiiviissä ryhmässä liikkuneet hiihtäjät olivat kalliojyrkänteen alla noin tuhannen metrin korkeudessa, kun vyöry murtui hieman heidän yläpuoleltaan, Norjan geoteknisen instituutin NGI:n raportissa todetaan. Uhrit kulkeutuivat lumimassan mukana lähes puolen kilometrin matkan ja hautautuivat sitten kokonaan lumeen noin kahden metrin syvyyteen. Lumivyöry on kuljettanut uhreja jopa yli 70 kilometrin tuntinopeudella.

NGI:n tutkijat selvittivät hiihtäjien käyttämän reitin uhrin urheilukellon paikannustiedoista. Niiden mukaan hiihtäjien reitti on kulkenut paikoin yli 40-asteisessa, hyvin jyrkässä maastossa. Tavanomainen paikallisten käyttämä nousureitti tunturiin kiertää huippuharjanteelle loivemmassa maastossa, raportissa sanotaan. Uhrien arvioidaan menehtyneen kauan ennen pelastajien hälyttämistä.

Vastaavan kokoisia lumivyöryjä sattuu samassa kohdassa ainakin kerran talvessa, raportissa todetaan. Lumivyöryn laukeamisalue oli raportin mukaan vähintään noin 200 metrin levyinen ja murtumakohdassa lunta oli noin metrin paksuudelta. Kaikkiaan vyöryalue kattoi noin 17 jalkapallokentän alan. Myös isommat vyöryt ovat alueella mahdollisia.

Neljä henkeä vaatinut onnettomuus sattui puoli vuotta sitten. Viimeistä vainajaa ei ole vieläkään voitu etsiä. Tromssan poliisi on seurannut olosuhteita tunturissa ja totesi viimeksi kesäkuun lopussa alueella olevan yhä jopa neljä metriä lunta.

Ryhmän päätöksenteko jää selviämättä

Raportista ei ilmene, onko ryhmä pitänyt esimerkiksi taukoja noustessaan vuorelle. Ryhmän päätöksentekoa raportissa ei myöskään arvioida.

– Ammattilaisten kesken on varottu spekuloimasta, mitä vuorella on päätetty, koska kukaan ei voi sitä enää kertoa, toteaa lumiturvallisuuskouluttaja ja ACMG-hiihto-opas Eeva Mäkelä.

Suomalaista lumiturvallisuuskoulutusjärjestelmää kehittämässä ollut Mäkelä sanoo, että kursseilla keskitytään järkevään päätöksentekoon ja inhimillisen tekijän tiedostamiseen. Kursseilla perehdytään myös muun muassa Norjan lumivyöry- ja sääennustepalveluihin.

Vuorilla entistä enemmän laskijoita ja vyöryonnettomuuksia

Vapaalaskun suosio on kasvanut voimakkaasti Norjassa viime vuodet. Myös lumivyöryihin joutuneiden ja niissä kuolleiden määrä on samalla kasvanut.

Viime talvena lumivyöryonnettomuuksissa kuoli koko Norjassa 13 ihmistä. Vain vuosikymmenen ensimmäisenä talvena kuoli yhtä moni. Suurin osa lumivyöryyn joutuneista selvisi kuitenkin hengissä. Läheltä piti -tilanteita, joissa ihminen joutui vyöryyn, mutta selvisi, sattui kaikkiaan 56. Kaikkiaan viranomaisten tietoon tuli 118 lumivyörytilannetta, joissa ihminen oli osallisena.

Tällä vuosikymmenellä kaikkiaan 64 ihmistä on kuollut Norjassa lumivyöryissä. Edelliseen vuosikymmeneen verrattuna lumivyörykuolemat ovat yli kaksinkertaistuneet. Suurin osa menehtyneistä on ollut vuorilla harrastamassa vapaalaskua. Lähes kaksi kolmasosaa kuolemaan johtaneista lumivyöryonnettomuuksista on sattunut Pohjois-Norjassa.

