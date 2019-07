Pohjoistuuli tuo tänään Itä-Suomeen jopa poikkeuksellisen kylmää säätä

Suomeen puhaltaa tänään kylmää ilmaa pohjoisesta, ja sää on koleaa etenkin maan itäosissa, kerrotaan Ilmatieteen laitokselta.

Pohjois-Karjalassa, Pohjois-Savossa ja Kainuussa lämpötilat jäävät kymmeneen asteeseen tai sen alapuolelle. Ilmatieteen laitoksen mukaan Itä-Suomessa on tänään harvinaisen tai jopa poikkeuksellisen kylmää vuodenaikaan nähden.

Maan etelä- ja keskiosissakin pysytellään tänään alle 20 lämpöasteessa. Lämpimintä on maan lounaisosissa, missä voidaan yltää 18-19 asteeseen.

STT

Kuvat: