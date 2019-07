Poliisi ampui miehen Helsingin Käpylässä – hälytys tuli tappelun äänistä

Poliisi on ampunut miehen Helsingin Käpylässä tänään iltapäivällä, Helsingin poliisi kertoo. Poliisin mukaan mies oli uhannut poliisia aseella.

Poliisi oli saanut hälytyksen tappelun äänistä yksityisasunnossa puoli kahden aikaan iltapäivällä. Poliisipartio meni asuntoon sisälle, ja samalla asunnosta poistui kaksi naista.

Poliisin mukaan asunnossa ollut mies käyttäytyi uhkaavasti poliisia kohtaan, minkä vuoksi poliisi käytti mieheen etälamautinta.

Tämän jälkeen mies uhkasi poliisia aseella. Helsingin poliisi kertoo, että uhkan torjumiseksi toinen poliiseista ampui miestä kohti kaksi laukausta. Mies kuoli tapahtumapaikalle.

Asunnosta poistuneita naisia ei ole toistaiseksi tavoitettu. Poliisilla ei ole vielä tarkkaa tietoa siitä, mitä asunnossa on tapahtunut ennen kuin poliisipartio tuli paikalle.

Asunnossa suoritetaan teknistä ja taktista tutkintaa. Paikalla on useita poliisipartioita.

Poliisin aseenkäytöstä aloitetaan esitutkintalain mukainen esiselvitys. Tutkinnanjohtajana toimii syyttäjä. Syyttäjä tiedottaa asiasta lisää aikaisintaan alkuviikosta.

STT

