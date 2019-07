Poliisi ampui ruokafestivaaleilla kolme ihmistä tappaneen 19-vuotiaan asemiehen Kaliforniassa – kaksi uhreista lapsia

Kaliforniassa Gilroyn kaupungissa ruokafestivaaleille sunnuntaina paikallista aikaa hyökännyt asemies oli 19-vuotias. Poliisipäällikkö kertoi aiemmin, että poliisi ampui festivaaleilla ampuneen miehen.

Uutismedia CNN:n mukaan Yhdysvalloissa ainakin neljä ihmistä on kuollut ja useita haavoittunut ampumisessa. Yksi kuolleista on poliisin ampuma hyökkääjä.

NBC Bay Area kertoi aiemmin päivällä, että yksi ampumavälikohtauksessa kuolleista on 6-vuotias poika. Tämän lisäksi iskussa kuoli myös 13-vuotias tyttö ja parikymppinen mies.

AFP kertoo haavoittuneita olevan 12. Haavoittuneet ovat AFP:n mukaan 12-69-vuotiaita ja yksi heistä on kriittisessä tilassa.

– Poliisien ja epäillyn välinen laukaustenvaihto kesti alle minuutin. Epäiltyyn osui kuolettavasti, kertoi Gilroyn poliisipäällikkö Scot Smithee tiedotustilaisuudessa.

Gilroyn poliisi on ilmoittanut myös yrittävänsä vahvistaa silminnäkijähavaintoja toisesta epäillystä.

Ampumavälikohtaus sattui poliisin mukaan puoli kuuden jälkeen paikallista aikaa sunnuntaina.

Gilroysta kerrottiin, että myös paikallisessa koulussa olisi ammuttu, mutta kaupunki on kiistänyt epäilyn.

Viikonlopun aikana Yhdysvalloissa sattui samantyyppinen ampumistapaus myös New Yorkissa, missä kaksi miestä avasi tulen korttelijuhlassa Brooklynin kaupunginosassa lauantai-iltana. Yksi ammutuista kuoli ja 11 loukkaantui. Ampujat pääsivät pakoon, eikä heitä ollut saatu kiinni ainakaan vielä sunnuntaina.

Asemies käytti kivääriä

Poliisin mukaan Gilroyn epäilty ampuja käytti jonkinlaista AK-47-tyyppistä rynnäkkökivääriä. Ampumisen syystä tai motiivista ei ollut vielä varmaa tietoa.

Viranomaiset kertovat, että ampujalla ei ollut tiettyä kohdetta. Hän oli ampunut sattumanvaraisesti.

Mediatiedot kertoivat maanantaina, että rikostutkinnan yhteydessä on tarkasteltu myös ampujan sosiaalisen median sivuja. Tutkinnan alla on paikallisten medioiden mukaan myös neljä päivää sitten perustettu Instagram-tili, jossa ampuja on viitannut valkoista ylivaltaa -julistavaan kirjaan.

Mercury News -lehti raportoi ampumisen alkaneen, kun festivaali oli hiljentymässä. Festivaalin työntekijä Shawn Viaggi kertoi heittäytyneensä maahan kuultuaan kovia pamauksia.

– Huusin, että se on oikea ase, lähdetään pois täältä, minkä jälkeen piilouduimme lavan alle, Viaggi kertoi.

13-vuotias Evenny Reys sanoi lehdelle olleensa juuri lähdössä, kun hän näki maassa miehen, joka oli kietonut huivin ampumahaavan ympärille. Maassa makasi itkeviä ihmisiä.

– Maassa oli myös pieni haavoittunut lapsi. Ihmiset heittelivät pöytiä ja tekivät aitoihin reikiä päästäkseen pois, Reys sanoi.

Gilroyssa järjestettiin viikonloppuna valkosipuliruokatapahtuma, jota on vietetty tapahtumavastaava Brian Bowen mukaan neljä vuosikymmentä. Kalifornialaisen kaupungin väkiluku on 40 000, ja se sijaitsee 50 kilometrin päässä San Josesta kaakkoon.

STT

Kuvat: